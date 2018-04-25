Игрок «Ливерпуля» Окслейд-Чемберлен пропустит остаток сезона из-за травмы

Полузащитника «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен может завершить сезон после травмы, полученной в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с итальянской «Ромой». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Отмечается, что степень травмы спортсмена не позволяет ему выступить в оставшейся части сезона, в том числе и на чемпионате мира в России.

По итогам медицинского обследования сроки восстановления игрока не были установлены.