Игрок «Ливерпуля» Окслейд-Чемберлен пропустит остаток сезона из-за травмы 

Полузащитника «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен может завершить сезон после травмы, полученной в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с итальянской «Ромой». Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Отмечается, что степень травмы спортсмена не позволяет ему выступить в оставшейся части сезона, в том числе и на чемпионате мира в России.
По итогам медицинского обследования сроки восстановления игрока не были установлены.
Ранее сообщалось, что полузащитники итальянской «Ромы» Диего Перотти и Кевин Стротман могут не выступить на ответном матче полуфинала Лиги чемпионов с «Ливерпулем».