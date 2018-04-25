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Окслейд-Чемберлен может пропустить остаток сезона
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Окслейд-Чемберлен может пропустить остаток сезона 

SPORT24.ru 1 час назад
Фото: SPORT24.ru
Атакующий полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен получил травму в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Ромой». Встреча состоялась накануне на «Энфилде» и завершилась со счетом 5:2.
Окслейд-Чемберлен повредил колено и на 18-й минуте был заменен на голландца Жоржиньо Вейналдума. Футболист смог покинуть поле только на носилках. Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отметил, что сезон для игрока, скорее всего, окончен.
«Кажется, для Окслейда-Чемберлена сезон закончился. Для «Ливерпуля» это огромный удар. Алексу предстоит обследование, а у нас впереди несколько важных игр. Нужно готовиться и не останавливаться на достигнутом», — цитирует Клоппа пресс-служба клуба.
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