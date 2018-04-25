Окслейд-Чемберлен может пропустить остаток сезона

Атакующий полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен получил травму в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Ромой». Встреча состоялась накануне на «Энфилде» и завершилась со счетом 5:2.

Окслейд-Чемберлен повредил колено и на 18-й минуте был заменен на голландца Жоржиньо Вейналдума. Футболист смог покинуть поле только на носилках. Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отметил, что сезон для игрока, скорее всего, окончен.

«Кажется, для Окслейда-Чемберлена сезон закончился. Для «Ливерпуля» это огромный удар. Алексу предстоит обследование, а у нас впереди несколько важных игр. Нужно готовиться и не останавливаться на достигнутом», — цитирует Клоппа пресс-служба клуба.