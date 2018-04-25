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Бразилец Жилберту де Силва и Наталья Водянова сыграют в футбол во Владивостоке
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Бразилец Жилберту де Силва и Наталья Водянова сыграют в футбол во Владивостоке 

360tv.ru 26 минут назад
Фото: 360tv.ru
В первые дни мая столицу Приморья посетит посол FIFA, легендарный бразильский футболист Жилберту де Силва. Все без исключения любители футбола будут иметь возможность сфотографироваться с Кубком 1 и 2 мая. Об этом сообщило РИА VladNews.
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пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.
Как передает ОТР, 1 мая в 16:30 на площади возле краевой администрации стартует
юнифайд-матч, в котором примут участие спортсмены с ограниченными возможностями здоровья, супермодель Наталья Водянова, организаторы и чемпион мира по футболу Жилберту Силва.
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