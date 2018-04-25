Бразилец Жилберту де Силва и Наталья Водянова сыграют в футбол во Владивостоке

В первые дни мая столицу Приморья посетит посол FIFA, легендарный бразильский футболист Жилберту де Силва. Все без исключения любители футбола будут иметь возможность сфотографироваться с Кубком 1 и 2 мая. Об этом сообщило РИА VladNews. Чемпионат мира по футболу FIFA-2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Как передает ОТР, 1 мая в 16:30 на площади возле краевой администрации стартует юнифайд-матч, в котором примут участие спортсмены с ограниченными возможностями здоровья, супермодель Наталья Водянова , организаторы и чемпион мира по футболу Жилберту Силва Глава FIFA Джанни Инфантино заявил, что на предстоящем ЧМ-2018 в России принимаются беспрецедентные меры для обеспечения безопасности гостей.