Бразилец Жилберту де Силва и Наталья Водянова сыграют в футбол во Владивостоке 

В первые дни мая столицу Приморья посетит посол FIFA, легендарный бразильский футболист Жилберту де Силва. Все без исключения любители футбола будут иметь возможность сфотографироваться с Кубком 1 и 2 мая. Об этом сообщило РИА VladNews.
Чемпионат мира по футболу
FIFA-2018
пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.
Как передает ОТР, 1 мая в 16:30 на площади возле краевой администрации стартует
юнифайд-матч, в котором примут участие спортсмены с ограниченными возможностями здоровья, супермодель Наталья Водянова, организаторы и чемпион мира по футболу Жилберту Силва.
Глава FIFA Джанни Инфантино заявил, что на предстоящем
ЧМ-2018
в России принимаются беспрецедентные меры для обеспечения безопасности гостей.