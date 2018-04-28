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Екатеринбург станет первым городом, куда привезут кубок ЧМ по футболу
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Екатеринбург станет первым городом, куда привезут кубок ЧМ по футболу 

e1.ru 3 часа назад
Фото: e1.ru
Главный трофей футбольного мира прибудет в столицу Урала 8 мая. Об этом E1.RU рассказали организаторы тура Кубка чемпионата мира по футболу FIFA.
— Столица Свердловской области станет первым городом-организатором чемпионата мира по футболу FIFA 2018, встретившим официальный Кубок, и третьей остановкой в путешествии легендарного трофея по России в этом году.
Организаторы отметили, что официальный Кубок пробудет в Екатеринбурге 5 дней. В церемонии приветствия и пресс-конференции примут участие официальные представители FIFA.
В Екатеринбурге полным ходом идёт подготовка к ЧМ-2018. В частности был реконструирован стадион Центральный, который теперь называется «Екатеринбург-Арена». Первый матч на нём провели футболисты «Урала» и «Спартака».
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