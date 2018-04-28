Екатеринбург станет первым городом, куда привезут кубок ЧМ по футболу

Главный трофей футбольного мира прибудет в столицу Урала 8 мая. Об этом E1.RU рассказали организаторы тура Кубка чемпионата мира по футболу FIFA.

— Столица Свердловской области станет первым городом-организатором чемпионата мира по футболу FIFA 2018, встретившим официальный Кубок, и третьей остановкой в путешествии легендарного трофея по России в этом году.

Организаторы отметили, что официальный Кубок пробудет в Екатеринбурге 5 дней. В церемонии приветствия и пресс-конференции примут участие официальные представители FIFA.