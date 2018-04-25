«Ливерпуль» обыграл «Рому» в безбашенном футболе

Тезис, который снова оправдался в последние 10 минут на «Энфилде».

Характерно, что два определяющих футбольную эпоху термина придумали в Германии. «Раумдойтер», «ищущий свободные зоны» — так сам определил свою позицию и функцию на поле Томас Мюллер , потому что подходящего слова для этого ещё не было. С той поры нападающий-раумдойтер — уже основной пункт селекционной работы любого европейского клуба, а чистых форвардов всё меньше (что неминуемо приведёт к возврату моды на них, запоминайте).

Известно, что наглости Мюллеру не занимать, поэтому то, что он придумал для себя, прижилось — слово быстро стало термином. С другим определением вышло иначе. Осенью 1999 года «Майнц» проигрывал «Герте» в сереньком матче Кубка Германии, который однако повлиял на мировой футбол сильнее, чем стамбульский финал Лиги чемпионов и гол Марадоны рукой вместе взятые. «Майнц» не был фаворитом, «Майнц» проигрывал и играл в меньшинстве, когда тренер Вольфганг Франк дал команде указание: все игроки бегают за мячом без остановки. «Майнц» выиграл, а Франк за неимением описательного термина назвал происходившее на поле безумие «детским футболом». «Так играют самые маленькие детки — всей оравой бегают за мячом», — говорил Франк, над которым в тогда ещё консервативной с футбольной точки зрения Германии посмеивались.

Правым защитником того «Майнца» был Юрген Клопп . Концепция «детского футбола» показалась ему интересной, и он стал реализовывать её в тренерском кресле. Чуть позже появился термин «гегенпрессинг», «контрпрессинг».

Контрпрессинг — обязательный инструмент любого продвинутого тренера в 2018 году, но не только он делает современный футбол всё ближе к миру детской игры. Позиционные атаки взрослых чахнут под бешеным напором взъерошенных контратак — вы и сами легко приведёте десяток таких примеров. Тот же «Ливерпуль», кажется временами, меньше полагается на тактические действия — игроки лезут в наступление напролом в полной уверенности, что им удастся продавить соперника (и продавливают!). И есть ещё одна черта, который роднит как минимум этот плей-офф еврокубков с детским футболом.

«Рома» совершила камбэк с «Барселоной», «Юве» сделал это в Лондоне (не по игре) и Мадриде (по игре, но с какого счёта!), ЦСКА едва не затащил с «Арсеналом», а Зальцбург «похоронил» «Лацио» тремя банками за пять минут. Так часто, как теперь, дефицит в три мяча не отыгрывался вообще никогда, и счёт на табло после первого матча теперь не более чем две цифры. И на «Энфилде» во вторник мы убедились в этом: одного щелчка пальцев хватило, чтобы 5:0 превратились в 5:2 и навал «Ромы» с ударом Найнголлана, заставившим болельщиков «Ливерпуля» вжаться в кресла. Можно говорить, что в Европе разучились играть по счёту, но вернее, как мне кажется, другое: на него просто перестали обращать внимание, так как появилось слишком много тренеров, для которых алхимический процесс поиска идеальной игры стал важнее того, что на табло. И это позволило безумию цвести. «Рома» уже отыграла один раз три мяча, и в этой паре ещё ничего не решено. Тренер «Ливерпуля», участвовавший в рождении «детского футбола», точно знает об этом.