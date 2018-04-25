Благополучный подросток украл деньги у учительницы в Артеме

Стражи порядка в городе Артем установили подозреваемого в ограблении школьного учителя. Оказалось, что деньги у преподавателя украл подросток из благополучной семьи. Об этом сообщил сайт регионального МВД.

По данным

пресс-службы

МВД России по Приморскому краю, в полицию поступило сообщение, что неизвестный украл у учительницы кошелек из кабинета труда. Добычей вора стали семь тысяч рублей.

Прибывшие по вызову полицейскик установили, что на деньги педагога посягнул

15-летний

ученик школы. Подросток рассказал, что спрятал купюры в разных местах школы, чтобы потом их собрать и потратить.

Все украденные деньги полицейские вернули учительнице.

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