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Благополучный подросток украл деньги у учительницы в Артеме
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Благополучный подросток украл деньги у учительницы в Артеме 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Стражи порядка в городе Артем установили подозреваемого в ограблении школьного учителя. Оказалось, что деньги у преподавателя украл подросток из благополучной семьи. Об этом сообщил сайт регионального МВД.
По данным
пресс-службы
МВД России по Приморскому краю, в полицию поступило сообщение, что неизвестный украл у учительницы кошелек из кабинета труда. Добычей вора стали семь тысяч рублей.
Прибывшие по вызову полицейскик установили, что на деньги педагога посягнул
15-летний
ученик школы. Подросток рассказал, что спрятал купюры в разных местах школы, чтобы потом их собрать и потратить.
Все украденные деньги полицейские вернули учительнице.
В Минусинске 64‐летняя женщина украла для своего огорода около 500 саженцев фруктовых деревьев и ягодных кустарников. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража» УК РФ.
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