Тренер «Реала» выразил сожаление в связи с уходом Хамеса в «Баварию»

"Я не хотел, чтобы Хамес нас покидал. Ему хотелось иметь больше игровой практики, что я могу понять. У меня никогда не было с ним никаких проблем. Он просто хотел больше играть", — приводит слова Зидана сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Права на Хамеса принадлежат «Реалу». Летом 2017 он был арендован мюнхенским клубом.

"Сливочные" встретятся с «Баварией» в полуфинале Лиги чемпионов. Первый матч состоится в Мюнхене 25 апреля.