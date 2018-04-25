Тренер «Реала» выразил сожаление в связи с уходом Хамеса в «Баварию» 

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал ситуацию с колумбийским полузащитником Хамесом Родригесом, который выступает за мюнхенскую «Баварию» на правах аренды. По словам француза, у него нет конфликта с футболистом, передает "Советский спорт".
"Я не хотел, чтобы Хамес нас покидал. Ему хотелось иметь больше игровой практики, что я могу понять. У меня никогда не было с ним никаких проблем. Он просто хотел больше играть", — приводит слова Зидана сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Права на Хамеса принадлежат «Реалу». Летом 2017 он был арендован мюнхенским клубом.
"Сливочные" встретятся с «Баварией» в полуфинале Лиги чемпионов. Первый матч состоится в Мюнхене 25 апреля.