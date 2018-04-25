14-летняя певица Полина Чиркина спела на федеральном телеканале, а потом завоевала золотую медаль

Школьница из Костромы Полина Чиркина продолжает завоевывать золотые медали, узнал KOSTROMA.TODAY. Напомним, девушка поет русские народные песни. В конце марта она спела для специального выпуска шоу «Синяя птица» на телеканале «Россия», а на днях получила золотую медаль XVII Дельфийских игр во Владивостоке. Полина покорила своим вокалом жюри и стала первой в номинации «сольное народное пение».

Таже костромичка прогулялась по столице Приморья, посмотрела мост Русский и известный Приморский океанариум.

Напомним, Полина стала известной на всю Россию, когда ей было 11 лет и она приняла участие в вокальном конкурсе на теплеканале «Россия». Позже девочка исполнила песню «Прогулки по воде» вместе с Вячеславом Бутусовым

Наш регион на Дельфийских играх представила команда из 6 человек. Костромич Егор Гогин получил бронзу в номинации «кулинарное искусство».