Ещё
Украинскую премьер-лигу хотят расширить до 16 команд
Далее:
Читайте также:
Ещё

Украинскую премьер-лигу хотят расширить до 16 команд 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Заместитель главы украинской премьер-лиги Маркиян Ключковский рассчитывает, что за два года количество клубов в лиге будет увеличено. Сейчас в премьер-лиге выступают 12 команд.
— Мы должны развить проникновение футбола по стране, — цитирует «Футбол 24» Ключковского. — Речь о географическом распространении — увеличение премьер-лиги до 16 команд. Нужно вернуть футбол в крупные города. Речь о Днепре, Кривом Роге, Луцке, Ужгороде. Это не просто города без футбола — это рынок, который сейчас нами не охвачен, не монетизирован.
Спорт-Экспресс: последние новости
Драка болельщиков перед матчем "Ливерпуль" - "Рома". Видео Арсен Венгер: "Виейра обладает потенциалом, чтобы возглавить "Арсенал" Алексей Сорокин: "Около 500 тысяч туристов приедут в Россию на чемпионат мира"
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно о судьбе Крушельницкого15
Липницкая удивила откровенным фото7
Кошмарный сон спустя 15 лет11
Россия может не поехать на Олимпиаду в Токио41
WADA вновь усомнилось в «чистоте» россиян19
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
00:35
В Москве объявят «сухой закон» на время ЧМ-2018
Футбол
00:31
Панарину запретили ехать на ЧМ
Хоккей
00:52
Левченко рассказала об идеальном размере груди
Легкая атлетика
03:41
Стало известно о судьбе Крушельницкого
Зимние виды спорта
00:30
Кошмарный сон спустя 15 лет
Теннис
02:08
Фанаты устроили побоище на поле
Футбол Статьи
00:54
«Показания Родченкова голословны»: суд сохранил золото Легкова
Зимние виды спорта Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение