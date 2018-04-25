Украинскую премьер-лигу хотят расширить до 16 команд

Заместитель главы украинской премьер-лиги Маркиян Ключковский рассчитывает, что за два года количество клубов в лиге будет увеличено. Сейчас в премьер-лиге выступают 12 команд.

— Мы должны развить проникновение футбола по стране, — цитирует «Футбол 24» Ключковского. — Речь о географическом распространении — увеличение премьер-лиги до 16 команд. Нужно вернуть футбол в крупные города. Речь о Днепре, Кривом Роге, Луцке, Ужгороде. Это не просто города без футбола — это рынок, который сейчас нами не охвачен, не монетизирован.