Иан Райт: «Теперь понятно, почему Клопп не поднимал шума по поводу ухода Коутинью»

Бывший форвард «Арсенала» Иан Райт считает, что главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп правильно сделал, что не поднимал шума вокруг ухода из команды Филиппе Коутинью. По его словам, он верил в прогресс Мохамеда Салаха , который стал игроком года в Англии.

— Многие говорят о том, что Салах сделал для «Ливерпуля», но о Коутинью уже почти никто не вспоминает, — цитирует The Sun Райта. — Вероятно, именно поэтому Клопп никогда не поднимал шума по поводу ухода Коутинью, не называл его лидером. Он знал, что у него есть игрок, который лучше подходит для лидерства.