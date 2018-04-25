Как знаменитый турнир «Золотая шайба» помогает детям идти к мечте

Порядка 250 тысяч спортсменов приняли участие во всероссийском хоккейном турнире среди детских команд «Золотая шайба» в сезоне-2017/18. В течение года мальчишки со всей страны боролись за право сыграть в финале легендарных соревнований, который прошел в минувший уик-энд в подмосковном Дмитрове.

"Золотая шайба" — один из старейших турниров в России. История соревнований началась 8 декабря 1964 года, когда на страницах газеты «Пионерская правда» появился призыв к советским мальчишкам: «На старт, друзья! „Золотая шайба“ зовет!» В этом же году прошли первые соревнования, в которых участвовали 57 команд.

Основателем и председателем клуба «Золотая шайба» на протяжении долгих лет являлся выдающийся тренер Анатолий Тарасов . Матчи турнира проводились по большей части на открытых катках, и основной задачей соревнований был поиск талантливых ребят для детско-юношеских спортивных школ.

Владислав Третьяк, От дворового спорта до НХЛ Для многих известных хоккеистов этот детский турнир стал своего рода первой ступенью к профессиональному спорту. В «Золотой шайбе» в различные годы принимали участие легендарные хоккеисты Вячеслав Фетисов Александр Мальцев и многие другие.

Участвовал в этих соревнованиях и Валерий Каменский , впоследствии ставший олимпийским чемпионом, обладателем Кубка Стэнли и трехкратным чемпионом мира. «Разница в турнире между нынешним временем и тем, когда выступал я, заключается в том, что в те годы играли дети со дворов, а сейчас команды формируются уже из воспитанников детско-юношеских школ, — рассказал Каменский в беседе с корреспондентом ТАСС . — У нас было много открытых коробок во дворах, и ребята активно там играли. Организаторы и тренеры смотрели эти дворовые игры, набирали команды с улицы, а сейчас уже больше именно организованных команд. Поэтому уровень участников прошлых турниров и нынешних нельзя сравнивать. Главная задача „Золотой шайбы“ — привлечь как можно больше мальчишек, показать им, что такое хоккей».

По словам специалиста, как и в былые времена, соревнования «Золотая шайба» рассчитаны на юных хоккеистов, которые лишь начинают свой путь в этом виде спорта. «Турнир помогает увлечься хоккеем и дает возможность поиграть с такими же ребятами, как и ты. Основная задача соревнований, безусловно, популяризация детского хоккея, такого рода турниры очень важны и многое значат для развития этого вида в стране», — добавил он.

Клюшки из кремлевской елки

В «Золотой шайбе» участвуют спортсмены от 10 до 15 лет. Соревнования проводятся в трех возрастных группах. Турнир проходит в три этапа. Сначала на уровне муниципальных образований (город, село), затем на уровне субъектов РФ. Далее в финальном этапе участвуют сильнейшие команды.

В этом году в финале приняли участие более 3500 детей (192 команды). В турнире хоккеистов 2007–2008 г.р. (младшая возрастная группа) победу одержала команда «Кристалл» из Владимирской области. «Виктория» из Тульской области стала лучшей в средней возрастной группе (2005–2006 г.р.). В старшей возрастной группе первенствовала команда «Олимп», представляющая Республику Татарстан.

"Турнир прошел без каких-либо шероховатостей, несмотря на то, что он впервые проходил в Дмитрове, и организаторы столкнулись с достаточно большой нагрузкой, — рассказал директор «Золотой шайбы» Алексей Тарасов , внук Анатолия Тарасова. — Все тренеры, игроки и их родители довольны, все отмечают, что организация была на высоком уровне. Что касается самого хоккея, то мы постарались, чтобы команды расположились в группах более-менее ровно по силам, и в старшей возрастной группе игры были довольно напряженными. Что касается младших команд, здесь информации об уровне команд меньше, сложнее сделать жеребьевку, поэтому там встречались разгромные счета".

"Мы ограничены в финансах, поэтому ничего сверхвыдающегося в призах нет, — продолжает Тарасов. — От Министерства спорта есть кубки, медали и грамоты. С помощью спонсоров лучшим игрокам турнира мы дарили клюшки и хоккейную экипировку, зарядки для мобильных телефонов, мелкую электронику. Ребятам среднего возраста, которые играли в матче за третье место и в финале, мы вручили клюшки, сделанные из кремлевской новогодней елки".

"Все начинают с «Золотой шайбы»

Директор «Золотой шайбы» считает, что основная задача этих соревнований вовсе не выявлять будущих звезд хоккея, а способствовать воспитанию и формированию характера подрастающего поколения.

"Наш турнир — больше воспитательная история, на мой взгляд, и она такой остается, — считает Тарасов. — По разным данным, ежегодно в этих соревнованиях участвует около 250 тысяч детей по России. Конечно, не все они станут звездами спорта, но такой задачи у нас и нет. Массовость турнира поможет открыть таланты. Потому что все дети, которые не живут в Москве через дорогу от крытых катков, начинают именно с «Золотой шайбы». Все хоккеисты, которые сейчас играют в КХЛ или НХЛ, в детстве начинали тем, что выходили на лед в маленьком возрасте с тренером «Золотой шайбы», который собирал всех вокруг себя. Основные наши задачи — это воспитание, формирование жизненных взглядов и характера. А чемпионы появятся, куда они денутся".

Игры «Золотой шайбы» охотно посещают прославленные хоккеисты, которые и сами когда-то делали первые шаги на льду именно под эгидой этого турнира. «Мы стараемся привлекать на игры хоккеистов настоящего и прошлого, которых ребята знают, чтобы им было интересно, чтобы они понимали, к чему стремиться. Для ребят это очень важно, потому что многие приезжают из дальних уголков нашей страны, и увидеть вживую олимпийского чемпиона — это настоящее событие и память на всю жизнь», — отметил Тарасов.

"Страдает культурная составляющая"

Президент «Золотой шайбы» не скрывает, что турнир нуждается во внимании и помощи спонсоров. «Я бы хотел, чтобы формат проведения соревнований был изменен, 64 команды в каждой возрастной группе — это много, — сказал он. — Мы проигрываем из-за этого в спортивном плане. Нет таких зрителей, кто мог бы смотреть по 32 игры в день, это неподъемная нагрузка».

По мнению Тарасова, в существующем виде турнир превращается в «конвейер», а дети-участники толком не успевают пообщаться друг с другом. «Эта массовость не идет на пользу качеству, — уточнил специалист. — Хотелось бы вернуться к тому, что было три года назад, когда в финальном этапе по зональному принципу принимали участие 16 или 20 команд. Это были бы уже отборные коллективы, которые бились бы на равных и показывали бы хороший хоккей».

В будущем руководство соревнований хотело бы помимо спортивной составляющей организовывать для юных хоккеистов культурную программу, а также семинары для их родителей. «Сейчас у нас страдает культурная составляющая, которая всегда была неотъемлемой для „Золотой шайбы“, и мне это не очень нравится», — поделился мнением Тарасов.