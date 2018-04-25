«Отыграемся с 0:2? У нас нет выбора!». Егор Вяльцев — о предстоящем матче с ЦСКА

Защитник «Химок» Егор Вяльцев — о предыдущих играх с ЦСКА, ошибке судьи в первом матче и шансах на победу в серии с армейцами за выход в «Финал четырех» Евролиги.

«ПЕРЕД ИГРОЙ ВАЖНО ВЫСПАТЬСЯ»

— Второй матч серии прошел в четверг, третий состоится в среду. Почти недельный перерыв между играми — хорошо или плохо? — начинаем беседу с Егором. — Конечно, хорошо! Есть один, но очень важный плюс — все успели отдохнуть физически. Восстановиться было важно — учитывая, что первые матчи прошли в упорной, тяжелой борьбе. А минусы… Ну какие тут могут быть минусы?

— Например — можно выпасть из ритма. Игроки часто об этом говорят, когда в календаре выпадает большой перерыв. — Ну, не такой короткий. Две-три недели — это да, выбивает, а тут — всего, по сути, пять дней. То, что надо, чтобы перевести дыхание, нормально подготовиться к очередной встрече с армейцами, и при этом — не отвлекаться на других соперников.

1/4 баскетбольной Европы: территория ЦСКА

— Как прошли эти дни? В тренировках? — Был один полноценный выходной — в воскресенье. Игроков отпустили, дали возможность немного расслабиться, разгрузиться психологически. А так да — тренировки, разбор видео, опять тренировки… Обычный рабочий процесс.

— Волнение перед третьей игрой ощущается? Она ведь может стать для вас последней в Евролиге. — Начнешь об этом думать — точно ничего хорошего не выйдет. Так что воспринимаем все, как очередной матч. Да — важный, бесспорно. Но все-таки — просто матч.

— Вы реально готовы отыграться у ЦСКА с 0-2? — У нас есть выбор? Конечно, будем бороться!

— И что изменится в третьей встрече? — Хотя бы то, что будем играть дома. При своих трибунах. Надеюсь — полных. Болельщики всегда помогают, это — факт. От них черпаешь энергию. Может, именно эта помощь добавит нам ту самую малость, которой не хватило в первых матчах, чтобы обыграть ЦСКА?

— Как готовиться к такой важной встрече? Есть свои ритуалы? — У меня один ритуал — хорошо выспаться, — смеется Егор. — Послушать музыку, приехать на арену, проделать все стандартные манипуляции в раздевалке — и идти на паркет. Все игроки настраиваются по-разному, но зацикливать себя на том, что этот матч особенный, нет смысла. Задача одна в любом случае — нам надо победить.

«МЫ ДОЛЖНЫ БЫЛИ БЫТЬ ВЫШЕ В РЕГУЛЯРКЕ»

— Вернемся немного назад. Отправляясь в гости к «Барселоне» в последнем туре регулярки понимали, что надо обязательно выигрывать, иначе попадаете на ЦСКА? — Конечно, думали об этом. И не буду отрицать — мы хотели избежать встречи с армейцами в четвертьфинале. Пройти их в серии до трех побед — невероятно трудно. Так что на «Барсу» настроились серьезно. Увы, не получилось — проиграли. Но что было, то было. Сейчас переживать по этому поводу точно смысла нет.

— Настрой на ЦСКА был какой-то особенный? — Настрой был особенный, потому что это — плей-офф Евролиги. Армейцы — сильные соперники, но мы боролись бы так же против любой другой команды. С такой же самоотдачей, выкладываясь по максимуму, как делали это в первых двух встречах в Москве. И, конечно, как будем делать дальше. Главное — мы доказали, что можем на равных играть с сильнейшими клубами. Обидно, что счет — 2-0 не в нашу пользу, но все же видели — интрига сохранялась до последних секунд. Оба раза. Пара каких-то ошибок, пара нюансов — и все могло повернуться в нашу сторону.

По дороге с Ходынки в Мытищи. Разбираем серию ЦСКА — «Химки»

— В любом случае, «Химки» впервые в истории пробились в четвертьфинал Евролиги. Есть удовлетворение от того, как проходит сезон? — Это, конечно, приятно — что пробились в восьмерку. Но в спорте всегда ставишь максимальную цель — иначе зачем выходить на паркет? К тому же, если честно, я считаю, что 8-е место в регулярке — не наше. Мы должны были быть выше. На пятой-шестой позициях.

— Что тогда помешало? — Не хватало стабильности. Играли, как по волнам — то крутой матч выдаем, то непонятно проваливаемся. Почему так выходило — отдельный вопрос. Причин, на самом деле, много.

— Травмы? «Химки», кажется, в полном составе за весь этот сезон провели всего один матч. — Травмы — тоже существенный фактор. Причем — объективный. Тренер рассчитывает на определенный состав, на конкретных игроков, а в итоге постоянно кого-то теряет. В итоге скамейка — короткая, глубины ротации — нет. С сильнейшими клубами бороться тяжело. Но это все, как ни крути, отмазки. Наше дело не искать оправдания, а выжимать максимум из любой ситуации. Нельзя же сказать: «Так, у нас несколько игроков травмированы, так что за победу сегодня можем не бороться».

«В ПЛЕЙ-ОФФ ЦЕПЛЯЕШЬСЯ ЗА КАЖДЫЙ САНТИМЕТР»

— Два первых матча с ЦСКА в четвертьфинале шла равная борьба. При этом в регулярках — что в Евролиге, что в Лиге ВТБ — вы четырежды уступили армейцам, не заходя в концовку. Что изменилось? — Во-первых — сейчас, все-таки, плей-офф. Но дело даже не в этом. ЦСКА — не просто сильная команда. Это команда сложившаяся. Там были новички в этом сезоне, но основной костяк играет вместе уже несколько лет. Плюс Димитрис Итудис работает с клубом четыре года. У нас же все сильно изменилось прошлым летом. Состав обновился наполовину. По сути, мы — молодая команда. Не в плане возраста игроков, а в плане становления. Новый тренер, опять же… Конечно, нужно было время на то, чтобы сыграться, наладить взаимопонимание. Эти моменты не всегда на виду, но они серьезно влияют на результат в каких-то ситуациях. Сейчас, ближе к решающим матчам, все окончательно притерлись друг к другу. Мы начали показывать реально зрелый баскетбол.

— Как вице-капитану приходится иногда подстегивать парней крепким словцом? — Бывает всякое. Но то, что было в раздевалке, пусть остается в раздевалке, — смеется Вяльцев.

Виктор Швед : Я продал бизнес, чтобы научить Лешу играть в баскетбол

— Не могу не спросить под тот заступ, которого не было, в концовке первой игры… Когда судья его свистнул, о чем подумали? — Да ни о чем. Что надо бороться дальше. Обидно, да. Но такое бывает. Смысла долго мусолить эту тему нет. Какая польза? Была бы возможность что-то изменить, исправить — одно дело. А раз такой возможности нет, надо просто плюнуть — и забыть.

— Неужели совсем не обидно? Попади вы тогда трехочковый бросок, могли бы выиграть матч. — Ну пообижался я. Позлился. Дальше что? Непродуктивная позиция. Злость надо направлять в нужное русло. Выплескивать на площадке в каждом отдельном эпизоде. А не просто вздыхать и разводить руками — мол, как так вышло….

— Игроки ЦСКА, кстати, отметили, что вы удивили их жесткой борьбой. Именно в силовом плане. Часть плана на матч? — Так было задумано. Тут дело даже не в стратегии. Когда играешь регулярку, любое поражение можно исправить. Но — не в плей-офф. Тут раз проиграл, два, три — и вылетел. Отступать, в общем, некуда. Так что отдаешь все, что есть. Цепляешься за каждый сантиметр на площадке, за каждый мяч, всеми доступными средствами. Отсюда — и жесткость.

— При этом во второй игре армейцы закрыли Шведа. Алексей впервые в этом сезоне не набрал 15 очков. — Статистика — это статистика. Что он не набрал сам, то — отдал партнерам. Ну, было бы у Леши 30 очков, а мы бы проиграли — что бы серьезно изменилось? А если бы выиграли, не попади он ни разу, все и так бы сказали: «Вы, парни, молодцы!».

— В первом матче вы сами набрали 21 очко — лучший для вас результат в сезоне в Евролиге! — Ничего особого не сделал. Партнеры молодцы — выводили меня на открытые броски, я кидал издали — и попадал. Играл так, как умею. Во втором матче тоже мог набрать много, но рано подсел на фолы и из-за этого не так часто выходил на площадку. А меньше игрового времени — значит, меньше бросков и меньше очков.

КАЛЕНДАРЬ СЕРИИ

ЦСКА — «ХИМКИ» — 2–0 Время

Место

Победитель

17 апреля

20.00 ДС «Мегаспорт»

98:95 19 апреля

20.00 ДС «Мегаспорт»

89:84 25 апреля

20.00 «Арена Мытищи»

27 апреля*

20.00 «Арена Мытищи»

1 мая*

20.00 ДС «Мегаспорт»

* если потребуется. Время — московское.