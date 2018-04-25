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Наставник «Тоттенхэма» может возглавить «Реал»
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Наставник «Тоттенхэма» может возглавить «Реал» 

LiveSport.Ru 26 минут назад
Фото: LiveSport.Ru
Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино может возглавить «Реал», утверждает Yahoo Sport.
По данным издания, сохраняются высокие шансы на то, что по итогам сезона «королевский клуб» покинет Зинедин Зидан.
Руководство «Реала» недовольно работой специалиста, который в этом сезоне проиграл борьбу «Барселоне» за чемпионский титул. Кроме того, сам француз задумался об уходе. Даже потенциальная победа в Лиге чемпионов не сильно повлияет на его решение.
В то же время Маурисио Почеттино рассматривает предложение «Реала», поэтому пока не дает никаких гарантий «Тоттенхэму».
Контракт аргентинца со «шпорами» рассчитан до 2021 года.
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