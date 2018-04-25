Наставник «Тоттенхэма» может возглавить «Реал» 

По данным издания, сохраняются высокие шансы на то, что по итогам сезона «королевский клуб» покинет Зинедин Зидан.
Руководство «Реала» недовольно работой специалиста, который в этом сезоне проиграл борьбу «Барселоне» за чемпионский титул. Кроме того, сам француз задумался об уходе. Даже потенциальная победа в Лиге чемпионов не сильно повлияет на его решение.
В то же время Маурисио Почеттино рассматривает предложение «Реала», поэтому пока не дает никаких гарантий «Тоттенхэму».
Контракт аргентинца со «шпорами» рассчитан до 2021 года.