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Почеттино является фаворитом на пост тренера «Реала» в случае ухода Зидана
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Почеттино является фаворитом на пост тренера «Реала» в случае ухода Зидана 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Печеттино является основным кандидатом на пост наставника мадридского "Реала" в случае ухода Зинедина Зидана. Об этом сообщает «Советский спорт».
По информации Yahoo, президент «сливочных» Флорентино Перес недоволен работой француза в текущем сезоне, поскольку в чемпионате Испании мадридцы, потеряв шансы на титул, отстают от «Барселоны» на 15 очков.
Не исключен вариант добровольного ухода Зидана даже в случае победы команды в Лиге чемпионов.
Контракт Почеттино с «Тоттенхэмом» рассчитан до 2021 года, и лондонцы хотят продлить его.
"Реал" 25 апреля проведет первый полуфинальный поединок ЛЧ с мюнхенской «Баварией».
"Газета.Ru" будет вести текстовую трансляцию поединка.
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