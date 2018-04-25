Почеттино является фаворитом на пост тренера «Реала» в случае ухода Зидана

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Печеттино является основным кандидатом на пост наставника мадридского "Реала" в случае ухода Зинедина Зидана . Об этом сообщает «Советский спорт».

По информации Yahoo, президент «сливочных» Флорентино Перес недоволен работой француза в текущем сезоне, поскольку в чемпионате Испании мадридцы, потеряв шансы на титул, отстают от «Барселоны» на 15 очков.

Не исключен вариант добровольного ухода Зидана даже в случае победы команды в Лиге чемпионов.

Контракт Почеттино с «Тоттенхэмом» рассчитан до 2021 года, и лондонцы хотят продлить его.

"Реал" 25 апреля проведет первый полуфинальный поединок ЛЧ с мюнхенской «Баварией».