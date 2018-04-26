Куряне привезли 6 медалей с всероссийских соревнований по каратэ

Сборная КРО МОО «Ассоциация Витязей» по всестилевому каратэ вернулась с Первенства России с наградами

В понедельник в Московской области завершилось Первенство России по всестилевому каратэ, посвящённое 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Всего в соревнованиях приняли участие 890 спортсменов из 48 регионов Российской Федерации. Был разыгран 131 комплект медалей.

Воспитанники Виталия Горохова привезли в Курскую область заслуженные награды — 6 медалей. В своих возрастных и весовых категориях победителями и призёрами стали:

1. Михальчик Александра — 3 место (девочки 12-13 лет до 63кг);

2. Мурадян Адам — 2 место (мальчики 12-13 до 39 кг);

3. Вертиков Павел — 2 место (мальчики 14-15 лет до 58 кг);

4. Сметанин Владимр — 2 место (мальчики 15 лет);

5. Гуля Кирилл — 1 место (мальчики 14-15 лет до 58 кг);

6. Совенко Глеб — 3 место (мальчики 12-13 лет до 67 кг).