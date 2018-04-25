Команда «АиФ на Енисее» в ходе автопробега поздравила ветеранов п. Тасеево

Команда редакции « АиФ на Енисее» с партнёрами продолжает автопробег «Поздравь ветерана с Победой!»

Третьим пунктом автопробега стал посёлок Тасеево, где в живых осталось пять ветеранов, двое из них смогли прийти на концерт. Дом культуры на 350 человек был полон, было много молодёжи. Команду встречали хлебом-солью на крыльце. Вечерний концерт длился почти два часа.

Своей историей поделился ветеран Афанасий Лапшаков, ему уже 95 лет, но он помнит всё до мелочей. И даты — от призыва до последнего ранения, и названия деревенек, где шли бои, и имена руководителей фронтов. Он единственный из ветеранов района, кто воевал на западном фронте. Его рассказ о тех страшных событиях перемешивался со здоровым чувством юмора.

Второй ветеран Анатолий Туенок был призван в 44 году 17-летним, после подготовки на восточном фронте успел по-настоящему пойти в бой только за неделю до окончания войны. Но одного японского захватчика удалось подстрелить. Однако из армии вернулся только спустя шесть лет. Строил аэропорт в Хатанге.

Ещё одного ветерана посетили журналисты на дому — это медсестра Нина. Её совсем недавно причислили к ветеранам, хотя она вытаскивала солдат на восточном фронте с поля боя, рисковала жизнью под вражескими пулями.

К двоим ветеранам попасть не смогли, один уже настолько плох, что не принимает гостей, другой живёт за 70 км от маршрута. Но подарки, предоставленные нашими спонсорами, мы передали для ветеранов.

Сейчас наша команда направляется в Дзержинск, чтобы поздравить в наступающим днём Победы, поблагодарить и записать истории ветеранов района.