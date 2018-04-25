Ещё
Команда «АиФ на Енисее» в ходе автопробега поздравила ветеранов п. Тасеево
Далее:
Читайте также:
Ещё

Команда «АиФ на Енисее» в ходе автопробега поздравила ветеранов п. Тасеево 

АиФ Красноярск 41 минуту назад
Фото: АиФ Красноярск
Команда редакции «АиФ на Енисее» с партнёрами продолжает автопробег «Поздравь ветерана с Победой!»
Третьим пунктом автопробега стал посёлок Тасеево, где в живых осталось пять ветеранов, двое из них смогли прийти на концерт. Дом культуры на 350 человек был полон, было много молодёжи. Команду встречали хлебом-солью на крыльце. Вечерний концерт длился почти два часа.
Своей историей поделился ветеран Афанасий Лапшаков, ему уже 95 лет, но он помнит всё до мелочей. И даты — от призыва до последнего ранения, и названия деревенек, где шли бои, и имена руководителей фронтов. Он единственный из ветеранов района, кто воевал на западном фронте. Его рассказ о тех страшных событиях перемешивался со здоровым чувством юмора.
Второй ветеран Анатолий Туенок был призван в 44 году 17-летним, после подготовки на восточном фронте успел по-настоящему пойти в бой только за неделю до окончания войны. Но одного японского захватчика удалось подстрелить. Однако из армии вернулся только спустя шесть лет. Строил аэропорт в Хатанге.
Ещё одного ветерана посетили журналисты на дому — это медсестра Нина. Её совсем недавно причислили к ветеранам, хотя она вытаскивала солдат на восточном фронте с поля боя, рисковала жизнью под вражескими пулями.
К двоим ветеранам попасть не смогли, один уже настолько плох, что не принимает гостей, другой живёт за 70 км от маршрута. Но подарки, предоставленные нашими спонсорами, мы передали для ветеранов.
Сейчас наша команда направляется в Дзержинск, чтобы поздравить в наступающим днём Победы, поблагодарить и записать истории ветеранов района.
АиФ Красноярск: последние новости
В Красноярске в 15-ый раз пройдёт турнир памяти Александра Лебедя На месте ларьков, снесенных в Красноярске, появится несколько стоянок В Красноярском крае у рассеянного пенсионера вырвали из рук более ₽5 млн
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Панарину запретили ехать на ЧМ1
WADA вновь усомнилось в «чистоте» россиян12
В Москве объявят «сухой закон» на время ЧМ-201822
Кошмарный сон спустя 15 лет1
Крон признался в допинге13
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
00:35
В Москве объявят «сухой закон» на время ЧМ-2018
Футбол
00:31
Панарину запретили ехать на ЧМ
Хоккей
00:52
Левченко рассказала об идеальном размере груди
Легкая атлетика
02:08
Фанаты устроили побоище на поле
Футбол Статьи
00:54
«Показания Родченкова голословны»: суд сохранил золото Легкова
Зимние виды спорта Статьи
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
00:26
Как подросток убил российскую чемпионку
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение