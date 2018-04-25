Ещё
Латвийские поисковики нашли останки 145 советских солдат у дороги
Далее:
Читайте также:
Ещё

Латвийские поисковики нашли останки 145 советских солдат у дороги 

Газета.Ru 33 минуты назад
Во время рытья канавы у дороги, используемой для сельскохозяйственных нужд, поисковики из отряда «Легенда» нашли останки 145 советских солдат, погибших во время Второй мировой войны, передает ФБА «Экономика сегодня».
В марте 1945 года в этом районе шли бои, и продолжались они до мая. По словам главы поискового отряда Талиса Эшмитса, волонтеры прибыли на место и эксгумировали останки 145 солдат. Примечательно, что в 2003 году, на другой стороне этой же дороги были обнаружены 140 человеческих останков.
Кроме того, найдены несколько медалей, которые помогут идентифицировать погибших. Солдат перезахоронят на братском кладбище в Пампали после проведения экспертизы и идентификации.
Газета.Ru: последние новости
Тренер "Реала" выразил сожаление в связи с уходом Хамеса в "Баварию" СМИ: Анчелотти в скором времени возглавит сборную Италии В Москве эвакуировали СК "Олимпийский"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
WADA вновь усомнилось в «чистоте» россиян12
Панарину запретили ехать на ЧМ1
Кошмарный сон спустя 15 лет3
В Москве объявят «сухой закон» на время ЧМ-201822
Липницкая удивила откровенным фото6
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
00:35
В Москве объявят «сухой закон» на время ЧМ-2018
Футбол
00:31
Панарину запретили ехать на ЧМ
Хоккей
00:52
Левченко рассказала об идеальном размере груди
Легкая атлетика
02:08
Фанаты устроили побоище на поле
Футбол Статьи
00:54
«Показания Родченкова голословны»: суд сохранил золото Легкова
Зимние виды спорта Статьи
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
00:26
Как подросток убил российскую чемпионку
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение