Латвийские поисковики нашли останки 145 советских солдат у дороги

Во время рытья канавы у дороги, используемой для сельскохозяйственных нужд, поисковики из отряда «Легенда» нашли останки 145 советских солдат, погибших во время Второй мировой войны, передает ФБА «Экономика сегодня»

В марте 1945 года в этом районе шли бои, и продолжались они до мая. По словам главы поискового отряда Талиса Эшмитса, волонтеры прибыли на место и эксгумировали останки 145 солдат. Примечательно, что в 2003 году, на другой стороне этой же дороги были обнаружены 140 человеческих останков.

Кроме того, найдены несколько медалей, которые помогут идентифицировать погибших. Солдат перезахоронят на братском кладбище в Пампали после проведения экспертизы и идентификации.