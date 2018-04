Школьники из Красноярска стали чемпионами России по робототехнике

По результатам национального этапа RoboCup Russia Open 2018 красноярские школьники признаны лучшими, сообщили в пресс-службе департамента образования Красноярска.

На пьедестал поднялись ученики лицея №7 Майя Кефер, Владислав Лизунов и Андрей Матвеев и воспитанники станции юных техников №2 Владимир Рачкин и Илья Никитин

Лицеисты стали лучшими в лигах OnStage — «Шоу с роботами» и «Soccer» — «Инженерная книга». Ребята представили зрелищный и технически сложный номер «The She show must go on». Они сконструировали и собрали автономных роботов гитару, барабан и микрофон. Музыкальные инструменты передвигаются по сцене по определённой траектории в такт мелодии.

Роботы приходят в движение при помощи специальных датчиков. Ребята из Красноярска оставили позади 117 команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Томска, Екатеринбурга, Перми. В июне их ждут соревнования в канадском Монреале.

Учащиеся станции юных техников №2 познакомили участников чемпионата с роботами-футболистами. Два электронных спортсмена, вратарь и нападающий, передвигаются по двухметровому полю. Роботы программируются на определённую тактику игры и действуют автономно, вмешательство человека не требуется.

Роботы могут вести мяч, передать друг другу пас специальной лапкой. Удар получается достаточно сильный, спортивный снаряд может перелететь через всё поле. Мяч для роботов отличается от привычного футбольного, в него встроены светодиоды, на которые реагируют роботы. Это обязательное условие игры, в противном случае «спортсмены» будут отвлекаться на проходящих мимо людей или стоящие рядом предметы.