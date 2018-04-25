Ещё
Школьники из Красноярска стали чемпионами России по робототехнике
Далее:
Читайте также:
Ещё

Школьники из Красноярска стали чемпионами России по робототехнике 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
По результатам национального этапа RoboCup Russia Open 2018 красноярские школьники признаны лучшими, сообщили в пресс-службе департамента образования Красноярска.
На пьедестал поднялись ученики лицея №7 Майя Кефер, Владислав Лизунов и Андрей Матвеев и воспитанники станции юных техников №2 Владимир Рачкин и Илья Никитин.
Лицеисты стали лучшими в лигах OnStage — «Шоу с роботами» и «Soccer» — «Инженерная книга». Ребята представили зрелищный и технически сложный номер «The She show must go on». Они сконструировали и собрали автономных роботов гитару, барабан и микрофон. Музыкальные инструменты передвигаются по сцене по определённой траектории в такт мелодии.
Роботы приходят в движение при помощи специальных датчиков. Ребята из Красноярска оставили позади 117 команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Томска, Екатеринбурга, Перми. В июне их ждут соревнования в канадском Монреале.
Учащиеся станции юных техников №2 познакомили участников чемпионата с роботами-футболистами. Два электронных спортсмена, вратарь и нападающий, передвигаются по двухметровому полю. Роботы программируются на определённую тактику игры и действуют автономно, вмешательство человека не требуется.
Роботы могут вести мяч, передать друг другу пас специальной лапкой. Удар получается достаточно сильный, спортивный снаряд может перелететь через всё поле. Мяч для роботов отличается от привычного футбольного, в него встроены светодиоды, на которые реагируют роботы. Это обязательное условие игры, в противном случае «спортсмены» будут отвлекаться на проходящих мимо людей или стоящие рядом предметы.
АиФ Красноярск: последние новости
Команда «АиФ на Енисее» в ходе автопробега поздравила ветеранов п. Тасеево В Красноярске в 15-ый раз пройдёт турнир памяти Александра Лебедя На месте ларьков, снесенных в Красноярске, появится несколько стоянок
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кошмарный сон спустя 15 лет11
Стало известно о судьбе Крушельницкого
Липницкая удивила откровенным фото7
Россия может не поехать на Олимпиаду в Токио40
Как выглядит победившая всех гимнастка13
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
00:35
В Москве объявят «сухой закон» на время ЧМ-2018
Футбол
00:31
Панарину запретили ехать на ЧМ
Хоккей
00:52
Левченко рассказала об идеальном размере груди
Легкая атлетика
00:30
Кошмарный сон спустя 15 лет
Теннис
02:08
Фанаты устроили побоище на поле
Футбол Статьи
00:54
«Показания Родченкова голословны»: суд сохранил золото Легкова
Зимние виды спорта Статьи
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение