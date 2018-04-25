Олимпийскому чемпиону по баскетболу Сергею Тараканову исполняется 60 лет

ТАСС , 25 апреля. Олимпийскому чемпиону 1988 года по баскетболу Сергею Тараканову исполняется 60 лет. Тараканов был одним из лидеров ЦСКА и сборной СССР 80-х годов, играл под руководством знаменитых тренеров Владимира Кондрашина и Александра Гомельского, а в должности генерального менеджера сборной России выиграл чемпионат Европы 2007 года.

Тараканов родился в Ленинградской области, однако вырос в Красноярске, где на местной ГЭС инженером работал его отец. Баскетболом выделявшийся среди сверстников ростом Тараканов начал заниматься лишь в 14 лет, попав в секцию к тренеру Василию Репите, а через год уже выступал за сборную Красноярского края. К 16 годам Тараканов вырос до двух метров, выделяясь при этом на площадке легкостью и результативностью.

В итоге Тараканова заметили в ленинградском "Спартаке" , знаменитый наставник которого Владимир Кондрашин лично направил селекционера в Красноярск, где пришлось совместно уговаривать родителей, которые считали, что их единственный ребенок, заканчивавший школу с золотой медалью, должен поступать в МАИ или МГИМО

В Ленинграде Тараканов, наконец, получил серьезную баскетбольную школу в местном спортивном интернате у известного тренера Александра Штейнбока, а в 1975 году уже стал выступать за главную команду «Спартака», где лидером являлся Александр Белов . После триумфа на Олимпиаде 1972 года в Мюнхене, где Белов принес решающие два очка в финальном матче с американцами, он считался звездой национального масштаба, однако в 1978 году скончался от саркомы сердца.

Тараканов вспоминал, что Белов казался ему умудренным опытом старшим товарищем, хотя не дожил и до 27 лет. Поначалу юного новичка приняли настороженно, однако после серии удачных матчей Тараканов стал «своим», в том числе и для Белова.

Школа Кондрашина

Первые пять лет карьеры Тараканов провел в «Спартаке» под руководством Кондрашина. Он вспоминал, что Кондрашин дал ему шанс в баскетболе, нередко выставляя 18-летнего парня на целую игру. Чутье Кондрашина позволяло ему находить во время матчей нестандартные решения, однажды он поставил двухметрового Тараканова на позицию разыгрывающего, хотя большую часть карьеры он в итоге провел в роли легкого форварда.

При этом Кондрашин был очень сложным в общении и работе человеком. Разглядев немалый талант Тараканова, он слишком много с него и требовал, к тому же Кондрашин постоянно называл подопечных разными обидными словами, и Тараканову доставалось едва ли не больше всех. В 70-х годах в разгаре было противостояние между «Спартаком» Кондрашина и ЦСКА Гомельского, который в 1976 году вновь возглавил сборную СССР. Потому, когда Гомельский позвал Тараканова в Москву, тот согласился — работать с Кондрашиным становилось все тяжелее, к тому же из ЦСКА был прямой путь в сборную.

Гомельский накануне домашней Олимпиады решил собрать в клубе всех игроков сборной, однако расчет в итоге не оправдался — в Москве советская команда проиграла югославам и даже итальянцам, довольствовавшись бронзовыми медалями — и это в отсутствие бойкотировавших Игры американцев. Одной из причин неудачи в матче с итальянцами, которая стоила сборной СССР финала, стала новость о смерти Владимира Высоцкого, ставшая известной прямо перед игрой. Трагическое событие не могло в итоге не сказаться на игре советских баскетболистов, которые выросли на песнях Высоцкого.

Чемпион Олимпиады, мира и Европы

В 1979 году в Италии Тараканов выиграл свой первый из трех чемпионатов Европы, в полуфинале турнира впервые за долгие годы победив главных соперников на континенте — югославов (96:77). Тараканов вспоминал, что менее чем за 20 минут попал 10 раз (из 11 бросков), тем самым окончательно «прописавшись» в сборной, а в дальнейшем прослыл специалистом по югославам.

В 1982 году сборная СССР победила и на чемпионате мира в Колумбии, когда в финале была обыграна сборная США, пусть в ее составе все еще не выступали представители Национальной баскетбольной ассоциации.

В звездном ЦСКА Тараканов отыграл 11 лет, считаясь основным как в клубе, так и сборной. Четыре года Тараканов был капитаном армейцев, нередко выводил на матчи и партнеров по сборной. В 1988 году Тараканов выиграл свой главный турнир — Олимпийские игры в Сеуле. По его воспоминаниям, очень важным фактором стали прошедшие незадолго до Игр товарищеские матчи в СССР клуба НБА «Атланта Хокс», которые позволили советским игрокам поверить в то, что можно играть на равных даже с профессионалами из-за океана.

В итоге в Сеуле американцы были повержены в полуфинале, а в решающем матче сборная СССР победила югославов.

Агент, менеджер и путешественник

Завершал карьеру Тараканов за границей — в Германии и Бельгии, где и остался заниматься бизнесом. В конце 90-х Тараканов начал агентскую деятельность, помогая в Европе российским баскетболистам. Прекрасные отношения с тогдашними лидерами сборной позволили Тараканову занять должность генерального менеджера национальной команды, которая в 2007 году выиграла свой последний на данный момент титул — на чемпионате Европы в Испании, под руководством Дэвида Блатта обыграв в финале хозяев. Однако после неудачи на Олимпиаде в Пекине, где российская команда даже не сумела выйти в полуфинал, Тараканов сборную покинул.

В дальнейшем Тараканов занимался бизнесом, много путешествовал, а его главным увлечением стали мотоциклы. Тараканов женат вторым браком, у него четверо детей.