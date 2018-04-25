Ещё
«Зенит» хочет продлить контракт с Юрием Жирковым
Далее:
Читайте также:
Найти
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт/Мотоспорт
Легкая атлетика
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Развлечения
Спорт
Авто
Здоровье
Субботний
Игры
«Зенит» хочет продлить контракт с Юрием Жирковым
Советский спорт
1 час назад
Комментарии
Руководство питерцев планирует начать переговоры о продлении контракта с 34-летним футболистом.
Предполагается, что сине-бело-голубые предложат
Жиркову
соглашение по схеме «1+1» со снижением зарплаты.
Советский спорт: последние новости
Иан Райт: Клопп не протестовал уходу Коутиньо из-за наличия в команде Салаха
Стивен Джеррард: Салах сейчас лучший игрок в мире
Терри готов продлить контракт с "Астон Виллой"
Ещё 4 источника
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кошмарный сон спустя 15 лет
11
Стало известно о судьбе Крушельницкого
Липницкая удивила откровенным фото
7
Россия может не поехать на Олимпиаду в Токио
40
Как выглядит победившая всех гимнастка
13
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол
Политика
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
00:35
В Москве объявят «сухой закон» на время ЧМ-2018
Футбол
00:31
Панарину запретили ехать на ЧМ
Хоккей
00:52
Левченко рассказала об идеальном размере груди
Легкая атлетика
00:30
Кошмарный сон спустя 15 лет
Теннис
02:08
Фанаты устроили побоище на поле
Футбол
Статьи
00:54
«Показания Родченкова голословны»: суд сохранил золото Легкова
Зимние виды спорта
Статьи
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Развлечения
Кино
ТВ
Концерты
Театры
Рестораны
Город
Выставки
С детьми
Фото
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт/Мотоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
ДТП
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Вопросы
Темы
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2018
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение