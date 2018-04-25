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«Зенит» хочет продлить контракт с Юрием Жирковым
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«Зенит» хочет продлить контракт с Юрием Жирковым 

Советский спорт 1 час назад
Руководство питерцев планирует начать переговоры о продлении контракта с 34-летним футболистом.
Предполагается, что сине-бело-голубые предложат Жиркову соглашение по схеме «1+1» со снижением зарплаты.
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