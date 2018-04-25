Вдруг фальшивка? ЦБ РФ советует присмотреться к банкнотам в 5000 рублей

На Среднем Урале в первом квартале 2018 года была выявлена 91 поддельная банкнота Банка России . Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе уральского ГУ ЦБ РФ.

Почти на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, по данным регулятора, снизилось количество выведенных из оборота фальшивых купюр номиналом 5000 рублей — до 63 штук. До 24 единиц (в 4,5 раза) стало меньше «липовых» купюр в 1000 рублей. Поддельных 100-рублевых банкнот выявили три штуки, 500-рублевых — одну, 50-рублевых не выявлено.

"За три месяца текущего года было выявлено 20 поддельных банкнот Банка России модификации 2010 года, тогда как за весь прошлый год их было всего 15. Речь идет о качественных подделках пятитысячных банкнот. Поэтому мы рекомендуем проверять основные признаки подлинных банкнот модификации 2010 года — «фигурное окно», имеющее голографическое покрытие с перемещающимися цифрами числа «5000», герб Хабаровска с эффектом перемещения яркой блестящей полосы, наличие скрытого изображения букв «РР» (российский рубль), которое появляется на темной полосе внизу банкноты при рассматривании ее под острым углом зрения", — подчеркнул начальник управления наличного денежного обращения уральского ГУ ЦБ РФ Максим Артемьев

В целом по России, как ранее сообщало «Уралинформбюро», в первом квартале года было выявлено 8 418 отечественных поддельных денежных знаков. Лидером по количеству фальшивок стал Центральный федеральный округ (4 915 штук). Меньше всего их нашлось на Дальнем востоке — 140. На Урале — 543.