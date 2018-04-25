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Варнава сняла штаны перед поклонниками
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Варнава сняла штаны перед поклонниками 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Телеведущая опубликовала в Инстаграме забавное короткое видео, в котором показала, как готовилась к съемке кулинарного ролика.
На видео, Варнава сказала своем другу, что выбрала зеленое, весеннее платье, хотя она больше любит носить джинсы и вообще их не снимает. Ее друг Евгений направляет камеру на ноги Варнавы, видит спущенные джинсы и отмечает — «Так ты их и не сняла, Кать». Телеведущая саркастично замечает «Дура какая» и убегает переодеваться.
Поклонники отметили, что им понравилось такое необычное видео и они посмеялись над парой от души. Кроме того, фанаты разделили нелюбовь Варнавы к приготовлению пищи и признались, что сами вынуждены были научиться готовить в более старшем возрасте.
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