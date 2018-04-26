Майгуров: проведение конференции в Тюмени не даёт бонусов никому из кандидатов

Кандидат в президенты Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал предложение своего оппонента на выборах Владимира Драчёва перенести отчётно-выборную конференцию из Тюмени в Москву.

«Решение о проведении конференции принимает правление СБР. Президент СБР сделать это в одиночку не может. Но даже если сейчас все члены правления примут решение о переносе конференции в Москву, в соответствии с уставом и требованиями минюста должны быть назначены другие сроки её проведения. Скорее всего, это будет ближе к июню.

С другой стороны, я не вижу проблем в проведении конференции в Тюмени. Для многих наших делегатов было бы интересно и полезно посмотреть инфраструктуру «Жемчужины Сибири». Уверен, что организаторы смогут провести экскурсию и дать возможность делегатам почерпнуть что-то полезное для себя. Общаясь с представителями региональных федераций, мы видим, что есть над чем работать.