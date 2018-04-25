Тихонов выступил за перенос конференции СБР из Тюмени в Москву

Член правления Союза биатлонистов России, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов призвал руководство организации перенести запланированную на 18 мая отчетно-выборную конференцию союза из Тюмени в Москву. На пост главы СБР претендуют Виктор Майгуров, Владимир Драчев и Дмитрий Алексашин.

Отметим, что действующий президент союза Александр Кравцов не планирует переизбираться на новый срок.

Драчев против Майгурова. Кто спасет наш биатлон, и как именно?

— До отчетно-выборной конференции СБР осталось меньше месяца, но место ее предполагаемого проведения — Тюмень — вызывает все больше вопросов, — говорится в записи Тихонова, опубликованной на его официальном сайте. — Почему конференция, предполагающая участие представителей более 50 регионов нашей огромной Родины, должна пройти именно там. Решение об этом, как известно, было принято на правлении СБР, которое прошло в Тюмени во время этапа Кубка мира. С инициативой выступил Вадим Иванович Мелихов, о котором я давно говорил — он сначала говорит, а потом только думает, да и то не всегда. Владимир Якушев инициативу поддержал — а что ему, хозяину, надо было сказать? «Ни в коем случае! Только не у нас!»? Я, кстати, единственный кто задал вопрос — почему именно в Тюмени? Всем ли удобно добираться? Где будут размещаться участники конференции? Однако, после слов одобрения Владимира Якушева большинство правления согласилось с идеей.

Прошел месяц. За этот месяц я один получил несколько десятков звонков из различных территорий с одним и тем же вопросом — почему конференция проходит в Тюмени? Прямые рейсы или поезда в Москву есть практически из всех регионов страны. Из многих городов можно напрямую прилететь в аэропорт Рощино? Москва, Санкт-Петербург, Казань, Уфа, Самара, Красноярск… чуть более десятка. Еще не из всех городов есть ежедневные рейсы. А остальным как быть? Лететь с пересадками? Сколько времени займет такой полет? Сколько будет стоить? Многие представители небогатых регионов еще за командировку на тюменский этап Кубка мира не отчитались, а тут, давай, снова лети. Кому-то дорого — кто-то откажется от участия в конференции. Мы кворум вообще соберем? Уж я не говорю о том, что в Тюмень из Москвы полетят представители ОКР, Минспорта и мало и еще кто — человек 30 гостей, уверен, наберется. И все из госучреждений. У всех бюджеты большие — деньги девать некуда?

Второй момент. Когда вы, друзья, летите в Москву по биатлонным делам — вы ведь успеваете и в Минспорта зайти (а в мае, как известно, будет новое Правительство РФ и, весьма вероятно, новый министр спорта), и к экипировщикам и вообще много дел решить (включая дела в главном офисе СБР — он ведь тоже в Москве). В Тюмени что успеете?

Еще один деликатный момент. Тюмень практически не делает секрета из того что поддерживает кандидатуру одного из кандидатов. Это, друзья, совсем уже некрасиво может получиться.

Словом, давайте, пока не поздно, переиграем с местом конференции. Билеты, я уверен, еще никто не покупал — так что не поздно. Уверен, и Владимир Якушев меня поймет — он серьезный и мудрый руководитель и ему разные всякие разговоры не нужны. А господин Мелихов впредь думать будет! В 75 лет пора бы уже!