9 Мая 2018 — скачать бесплатно картинки, поздравления

Открытки ко Дню Победы заметно отличаются от прочей поздравительной продукции. Как правило, у этих картинок более качественный дизайн, гораздо меньше анимации и блесток.

Классика с орденами

Очень красивые и по-военному строгие открытки с 9 Мая представлены на сайте davno.ru. Здесь много картинок с различными орденами и медалями, со знаменем Победы, перевязанных георгиевской ленточкой. На заднем плане что-то тематическое — Вечный огонь, салют или весенние цветы.

Открытки со стихами

Если вы предпочитаете поздравительные открытки, снабженные красивыми и мудрыми словами, то вам на сайт Мир позитива.

«Я Вам желаю в День Победы лишь мира… мира и тепла. Чтоб никогда на свете этом не слышать слово страшное — война». Или такое: «Говорю „спасибо“ деду, от души благодарю за Отчизну, за Победу, за Отвагу в том бою!»

Анимация с салютом

Несмотря на то, что анимированные открытки к 9 Мая — редкость, все же при желании можно найти и такие, правда, облагороженные. Это будут уже не блестки и светящиеся сердечки, а взрывающийся в ночном небе салют, «живое» пламя Вечного огня и развевающееся знамя Победы. Ищите такие картинки на сайте pozdravok.ru.

Маки на фоне неба

Одним из символов мира без войны стали красные маки на фоне неба. Красивые рисованные открытки с маками, тюльпанами, цветущими яблонями и подписями «Пусть не будет войны» и «Мирного неба…» можно найти на сайте tochka.net.

Дизайнерские ретро-фотографии

Любопытную подборку картинок с 9 Мая в ретростиле предлагает сайт imenno.ru. Чувствуется, что над работами трудился хороший дизайнер, который создал коллажи из старых фотографий, гвоздик, лент, а также не забыл поработать со шрифтами и различными эффектами.

Напомним, уже стала известна программа празднования 9 Мая 2018 в Новосибирске и время сбора «Бессмертного полка» 2018 в Бердске. В День Победы в столице Сибири прогремит сразу девять салютов. Уточненное расписание электричек на майские праздники читайте на сайте VN.ru.