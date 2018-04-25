Самарчан приглашают участвовать в интернет-флешмобе «Навстречу Победе»

По инициативе Самарского регионального отделения всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» накануне Дня Победы в Самарской области в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» проводится интернет-флешмоб «НавстречуПобеде», сообщает администрация Самары.

Инициатива поддержана врио губернатора Самарской области Дмитрием Азаровым

Для участия во флешмобе нужно снять короткое видео на тему 9 мая или Великой Отечественной Войны — не более двух минут. В видеоролике можно рассказать о родственниках, воевавших на фронтах Второй Мировой, прочитать стихи или спеть патриотическую песню, снять видео о помощи ветеранам или о том, как облагораживают памятники или обелиски. Также это может быть любой другой формат.

Видеоролик нужно опубликовать на личной странице или в аккаунте организации в социальных сетях с хэштегами #НавстречуПобеде63 #ВолонтерыПобеды #СамарскаяОбласть.

Интернет-флешмоб продлится до 30 апреля, итоги планируется подвести до 5 мая. Самые активные участники получат пригласительные билеты на Парад Победы на пл. им. В. В. Куйбышева 9 мая.