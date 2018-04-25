Самарцев приглашают поучаствовать в интернет-флешмобе «Навстречу Победе»

Самым активным вручат пригласительные билеты на Парад Победы.

В преддверии Дня Победы в Самарской области проходит интернет-флешмоб «Навстречу Победе». Участникам предлагают снять короткое видео на тему Великой Отечественной войны или 9 Мая. Ролики могут быть любого формата: стихи, песни военных лет, рассказы о воевавших родственниках, о ветеранах, репортаж про памятники или обелиски. Все материалы должны быть опубликованы на личной странице или аккаунте организации «Волонтеры Победы» в «Одноклассниках» или «ВКонтакте» с хештегами #НавстречуПобеде63 #ВолонтерыПобеды#СамарскаяОбласть, сообщает администрация г. о. Самара. Акция завершится 30 апреля, итоги станут известны 5 мая. Победителям вручат пригласительные билеты на Парад Победы, который пройдет на площади Куйбышева 9 мая.