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Семаку хотелось бы видеть Дзюбу в своей команде
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Семаку хотелось бы видеть Дзюбу в своей команде 

LiveSport.Ru 1 час назад
Главный тренер «Уфы» Сергей Семак прокомментировал тот факт, что его клуб не смог зимой арендовать у «Зенита» нападающего Артема Дзюбу.
«Конечно, обидно, что не удалось заполучить этого футболиста. Любой игрок уровня Артема помог бы нашей команде двигаться вперед и добиваться результата.
Но у нас, к сожалению, не такие финансовые условия, чтобы покупать или брать в аренду таких игроков, как Дзюба. Понятно, что у «Арсенала» возможностей больше.
Главная проблема была именно в финансах. Но он же должен тоже зарабатывать деньги. И «Зениту» выгодно отдать игрока в клуб, который способен покрыть большую часть его зарплаты.
Какая-то выгода должна быть у всех сторон. Поэтому, естественно, мы шли последними в списке претендентов. Дзюба не альтруист, чтобы переходить в «Уфу» просто так. Это абсолютно нормально», — цитируют Семака «Известия».
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