Семаку хотелось бы видеть Дзюбу в своей команде

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак прокомментировал тот факт, что его клуб не смог зимой арендовать у «Зенита» нападающего Артема Дзюбу.

«Конечно, обидно, что не удалось заполучить этого футболиста. Любой игрок уровня Артема помог бы нашей команде двигаться вперед и добиваться результата.

Но у нас, к сожалению, не такие финансовые условия, чтобы покупать или брать в аренду таких игроков, как Дзюба. Понятно, что у «Арсенала» возможностей больше.

Главная проблема была именно в финансах. Но он же должен тоже зарабатывать деньги. И «Зениту» выгодно отдать игрока в клуб, который способен покрыть большую часть его зарплаты.