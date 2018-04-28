Букмекеры начали прием ставок на нового тренера «Зенита» 

Букмекеры начали принимать ставки на нового главного тренера клуба. Специалисты букмекерских контор уверенны, что по окончании текущего сезона действующий наставник клуба Роберто Манчини покинет «Зенит». Сделать ставку на его увольнение можно по коэффициенту 1.1. Котировки на то, что итальянец сохранит за собой пост главного тренера «Зенита» составляют 6.5. Так, основным претендентом на пост главного тренера «Зенита» считается бывший тренер «Милана» Синиша Михайлович, на которого предлагается коэффициент 5.0. Следом расположился главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри. Сделать ставку на то, что он возглавит «Зенит» можно по коэффициенту 7.0. Замыкает тройку претендентов на пост главного тренера «Зенита» Лучано Спалетти, который сейчас возглавляет «Интер». На его кандидатуру предлагают коэффициенту 7.5. Следом расположились главный тренер «Челси» Антонио Конте и наставник «Арсенала» Арсен Венгер, на которых предлагается коэффициент 10.0. На данный момент под руководством Роберто Манчини «Зенит» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. Также, питерский клуб вылетел на стадии 1\16 финала Кубка России. В Лиге Европы «Зенит» добрался до стадии 1\8 финала турнира, где проиграл «Лейпцигу».