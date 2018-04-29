Манчини: навесы на Заболотного не являются планом «Зенита» на игру с ЦСКА

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился ожиданиями от матча 28-го тура РФПЛ с московским ЦСКА. Встреча состоится на стадионе «Санкт-Петербург» сегодня, 29 апреля, и начнётся в 16:30 по московскому времени.

«Мы никогда не старались и не стараемся забрасывать мяч на Заболотного. Ищем его впереди навесами только в крайнем случае — когда не идёт игра. Но наш приоритет — держать мяч на земле и пытаться выигрывать именно таким образом. Поэтому навесы на Заболотного не являются нашим планом на сегодняшнюю игру. Безусловно, мы знаем, что в ЦСКА играют защитники, которые от матча к матчу практически не меняются. Это сыгранные футболисты, которым довольно много лет, но они хороши и являются экспертами российского чемпионата. Они знают, как играть, в частности против нас. Поэтому мы всё это учли, готовясь к игре», — сказал Манчини в эфире телеканала «Наш футбол».