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Манчини: навесы на Заболотного не являются планом «Зенита» на игру с ЦСКА
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Манчини: навесы на Заболотного не являются планом «Зенита» на игру с ЦСКА 

Чемпионат.com 40 минут назад
Фото: Soccer News
Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился ожиданиями от матча 28-го тура РФПЛ с московским ЦСКА. Встреча состоится на стадионе «Санкт-Петербург» сегодня, 29 апреля, и начнётся в 16:30 по московскому времени.
«Мы никогда не старались и не стараемся забрасывать мяч на Заболотного. Ищем его впереди навесами только в крайнем случае — когда не идёт игра. Но наш приоритет — держать мяч на земле и пытаться выигрывать именно таким образом. Поэтому навесы на Заболотного не являются нашим планом на сегодняшнюю игру. Безусловно, мы знаем, что в ЦСКА играют защитники, которые от матча к матчу практически не меняются. Это сыгранные футболисты, которым довольно много лет, но они хороши и являются экспертами российского чемпионата. Они знают, как играть, в частности против нас. Поэтому мы всё это учли, готовясь к игре», — сказал Манчини в эфире телеканала «Наш футбол».
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