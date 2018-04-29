Семь причин посмотреть матч «Зенит» — ЦСКА

Встреча «Зенита» и ЦСКА станет одной из центральных в 28-м туре чемпионата России по футболу. Армейцы не выигрывали у принципиального соперника четыре года, но две последние встречи между командами завершились нулевыми ничьими. Антон Заболотный может забить свой первый мяч за новую команду, Фёдор Чалов попробует привлечь внимание тренерского штаба сборной, а Василий Березуцкий проведёт 400-й матч в РФПЛ. RT рассказывает, почему стоит посмотреть игру в Санкт-Петербурге.

Последние шансы для «Зенита» и ЦСКА

Игра в Санкт-Петербурге станет одной из ключевых во многих отношениях. Во-первых, многое решится в борьбе за путёвки в Лигу чемпионов. Как известно, в главный еврокубок попадут все призёры чемпионата страны. После 27-го тура ЦСКА расположился на втором месте и на одно очко опережает «Спартак» , а «Зенит» — на два. Таким образом, питерцам необходима победа над прямым конкурентом, чтобы оказаться в первой тройке.

Если подопечные Роберто Манчини оступятся, они рискуют третий год подряд остаться без Лиги чемпионов, ведь в следующем туре им предстоит сыграть с «Локомотивом» на выезде. У ЦСКА и «Спартака» календарь проще: у армейцев остаются две домашние встречи с «Арсеналом» и «Анжи», а красно-белые на «Открытие Арене» сыграют с «Ростовом» и «Динамо».

С другой стороны, для ЦСКА игра в Санкт-Петербурге — последняя возможность побороться за золото. «Локомотив» в 28-м туре играет на выезде с «Краснодаром» и вполне может потерять очки. В таком случае отрыв красно-синих от лидера сократится до четырёх, а то и трёх баллов. Правда, для этого подопечным Гончаренко необходимо обыгрывать «Зенит».

ЦСКА не побеждал «Зенит» четыре года

У ЦСКА выработался стойкий «питерский комплекс». Последняя победа над «Зенитом» пришлась на март 2014-го. Тогда красно-синие дома обыграли принципиального соперника с минимальным счётом благодаря голу Георги Миланова . С тех пор команды провели девять встреч, и ни в одной из них ЦСКА победить не удалось — четыре ничьи, пять поражений. Пожалуй, наиболее болезненная неудача состоялась в финале Кубка России-2015/16, в котором «Зенит» разгромил оппонента — 4:1. Вдобавок тяжёлую травму колена тогда получил Аарон Оланаре . А спустя несколько месяцев армейцы уступили питерцам и в битве за Суперкубок — 0:1.

С тех пор «Зенит» у ЦСКА тоже не выигрывал. Последние три матча между командами завершились вничью, причём в прошлом году соперники в двух встречах ни разу не смогли поразить ворота друг друга. Обе игры армейцы провели уже под руководством Виктора Гончаренко , и обе — в Москве.

Общая же статистика встреч ЦСКА и «Зенита» в чемпионате весьма любопытна. В 45 матчах обе команды одержали по 15 побед и 15 раз сыграли вничью.

Новая встреча Фернандеса и Манчини

В последней встрече между командами забитых мячей болельщики так и не дождались, зато стали свидетелями перепалки Марио Фернандеса с Роберто Манчини. Началось с того, что судья на линии зафиксировал фол натурализованного бразильца на Доменико Кришито , после чего игрок ЦСКА отправился разбираться с судьёй. За последнего как раз и вступился тренер.

В результате разговор на повышенных тонах чуть было не завершился дракой. На место конфликта прибежали футболисты обеих команд, а Игорь Акинфеев даже получил жёлтую карточку за излишнюю активность.

«Я пошёл к лайнсмену протестовать, это увидел Манчини и набросился на меня. Мы повздорили. Честно говоря, я вообще ничего не понял из того, что он говорил. Подозреваю, что и тренер «Зенита» не понял моих слов. В целом, повторю, это игровой эпизод. Вы же знаете, что в жизни я спокойный человек», — объяснял Фернандес после матча.

Василий Березуцкий и 400 матчей в РФПЛ

Для опытных защитников ЦСКА практически каждый матч становится знаковым. Так, Алексей Березуцкий в прошлом туре провёл 500-ю игру за армейцев во всех турнирах. К слову 400-й матч в чемпионате вскоре должен провести и Игорь Акинфеев. До этого рубежа ему осталось всего семь встреч. А 38-летнему Игнашевичу буквально рукой подать до планки в 500 игр, но летом ветеран практически наверняка завершит карьеру, так и не покорив эту высоту.

Путёвка в сборную для Чалова

С недавних пор бал в ЦСКА правят не только опытные футболисты. Под рукой у Гончаренко хватает и молодёжи, которая уже в ближайшее время должна повести за собой команду. А 19-летний Фёдор Чалов делает это уже сейчас. Первую часть сезона молодой форвард откровенно провалил и оказался на скамейке запасных, но в апреле получил шанс от тренерского штаба и воспользовался им.

В Лиге Европы и РФПЛ он забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу. Чалов попробует отличиться и в игре с «Зенитом», тем более у него есть реальный шанс попасть в сборную на домашний чемпионат мира.

С нападающими у Станислава Черчесова большие проблемы. Пока в национальной команде незыблемы лишь позиции Фёдора Смолова , однако он в чемпионате не забивал с 3 марта. Артём Дзюба , напротив, в «Арсенале» забивает исправно, но в сборную пока его не вызывают. Зато в национальной команде есть Антон Заболотный, которого известный спортивный журналист Геннадий Орлов сравнил с пианистом, который не умеет играть. Если Чалову удастся сохранить нынешнюю форму до ЧМ, Черчесов, возможно, остановит свой выбор на нём.

У «Зенита» тоже появился молодой воспитанник. Манчини начал подпускать к основе 17-летнего центрального защитника Илью Скроботова . В матче с «Динамо» школьник вышел на поле за пару минут до конца основного времени и принёс питерцам победу. В Туле Манчини уже поставил Илью в старте, но спустя 23 минуты заменил его, объяснив это тактическими соображениями. «Зенит» перешёл на игру в два центральных защитника, а место Скроботова на поле занял правый защитник Игорь Смольников

Любопытно, доверит ли Манчини молодому футболисту сыграть в важнейшем матче с ЦСКА. Если итальянский специалист вновь решит выпустить на поле трёх игроков обороны в центре, позиции Скроботова фактически безальтернативны, ведь Эмануэль Маммана из-за травмы выбыл из строя на полгода.

Забьёт ли Муса

Если у «Зенита» нападающие в отсутствие травмированного Александра Кокорина практически не забивают, то у ЦСКА с этим проблем нет. Арендованный Ахмед Муса , наконец, начал приносить команде пользу. Для того, чтобы вспомнить о голах, нигерийцу необходимо было поссориться с Гончаренко. Во время матча с «Динамо» нападающий после замены отказался пожать руку главному тренеру, после чего тот выдал в адрес игрока гневную тираду.

Некоторые специалисты после такого отправили бы Мусу в запас в воспитательных целях, но Гончаренко обижаться на футболиста не стал, и тот в ответ принялся забивать. В трёх последних матчах чемпионата Ахмед забил три мяча и отдал две результативные передачи. Именно его дубль позволил ЦСКА в важнейшем матче одержать волевую победу над прямым конкурентом «Краснодаром». Кроме того, нигериец наладил неплохое взаимодействие с молодым Чаловым. Жаль только летом этот дуэт распадётся, ведь легионеру придётся возвращаться в «Лестер».

Огорчит ли Заболотный родную команду

Антон Заболотный перешёл в «Зенит» из «Тосно» и вполне неплохо смотрелся на сборах, регулярно огорчая соперников питерцев. Однако в официальных матчах у форварда пока всё идёт значительно хуже.

Антон до сих пор не открыл счёт забитым мячам за новую команду. Причём Манчини Заболотному доверяет и предоставляет ему достаточно игрового времени, особенно с учётом травмы Кокорина, но забить новичок не может, хотя моменты форвард создаёт исправно.

Возможно, ситуация изменится в дерби с ЦСКА, ведь Заболотный — воспитанник армейцев. Правда, за основу родной команды нападающий так ни разу и не сыграл, ограничившись молодёжным первенством. Потеснить Сейду Думбия и Вагнера Лава молодому игроку объективно было сложно.

У Заболотного наверняка осталась обида на бывший клуб за то, что шанса ему так и не предоставили. К слову Антон сыграет с ЦСКА уже в третий раз в сезоне. В первой части чемпионата он дважды встретился с армейцами, играя за «Тосно», и в матче первого круга ему даже удалось отличиться.