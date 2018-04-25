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«Зенит» хочет вернуть своего воспитанника из «Краснодара»
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«Зенит» хочет вернуть своего воспитанника из «Краснодара» 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: Soccer News
Защитник «Краснодара» Сергей Петров может перебраться в петербургский «Зенит» после окончания текущего сезона. «Сине-бело-голубые» уже вступили с «быками» в переговоры по трансферу 27-летнего игрока, сообщает «Спорт День за Днём».
О том, сколько «Зенит» заплатит за игрока, не сообщается. Однако, источник предполагает, что защитник может стать частью сделки по переходу в «Краснодара» полузащитника Олега Шатова.
Напомним, Петров является воспитанником «Зенита» и покинул Петербург в 2011 году.
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