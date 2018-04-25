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Юрген Клопп: «Мы допустили ошибку, и судья допустил ошибку»
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Юрген Клопп: «Мы допустили ошибку, и судья допустил ошибку» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп признал, что матч 1/2 финала Лиги чемпионов с «Ромой» (5:2) получился не идеальным. «Красные» вели по ходу встречи со счетом 5:0.
— Это не такой хороший результат, на который мы могли бы рассчитывать, — цитирует AFP Клоппа. — Но все равно результат положительный. Два пропущенных мяча — это не идеальный сценарий. Мы допустили ошибку, судья допустил ошибку — в итоге дважды пропустили. Теперь придется работать в Риме. Но и «Рома» вынуждена забивать. Будем бороться.
Ливерпуль — Рома
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