Юрген Клопп: «Мы допустили ошибку, и судья допустил ошибку» 

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп признал, что матч 1/2 финала Лиги чемпионов с «Ромой» (5:2) получился не идеальным. «Красные» вели по ходу встречи со счетом 5:0.
— Это не такой хороший результат, на который мы могли бы рассчитывать, — цитирует AFP Клоппа. — Но все равно результат положительный. Два пропущенных мяча — это не идеальный сценарий. Мы допустили ошибку, судья допустил ошибку — в итоге дважды пропустили. Теперь придется работать в Риме. Но и «Рома» вынуждена забивать. Будем бороться.
Ливерпуль — Рома