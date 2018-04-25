Терри готов продлить контракт с «Астон Виллой»

— У меня все еще есть аппетит и голод. Пока же я просто хочу закончить этот сезон. В начале сезона моей целью было помочь клубу вернуться в АПЛ, будь то автоматический выход или через плей-офф. Еще один рывок, и, надеюсь, мы сможем сделать это, а я приму легкое решение (о продлении контракта).

Мой переход в « Астон Виллу » пошел на пользу и мне, и клубу. Пока весь сезон был великолепным приключением, от которого я получил удовольствие. Я точно принял правильное решение прошлым летом, — цитирует Терри Talksport.

В данный момент «львы» занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионшипа, что дает право выйти в АПЛ через плей-офф.