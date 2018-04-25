Ещё
Терри готов продлить контракт с «Астон Виллой»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Терри готов продлить контракт с «Астон Виллой» 

Советский спорт 1 час назад
— У меня все еще есть аппетит и голод. Пока же я просто хочу закончить этот сезон. В начале сезона моей целью было помочь клубу вернуться в АПЛ, будь то автоматический выход или через плей-офф. Еще один рывок, и, надеюсь, мы сможем сделать это, а я приму легкое решение (о продлении контракта).
Мой переход в «Астон Виллу» пошел на пользу и мне, и клубу. Пока весь сезон был великолепным приключением, от которого я получил удовольствие. Я точно принял правильное решение прошлым летом, — цитирует Терри Talksport.
В данный момент «львы» занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионшипа, что дает право выйти в АПЛ через плей-офф.
Советский спорт: последние новости
Иан Райт: Клопп не протестовал уходу Коутиньо из-за наличия в команде Салаха "Зенит" хочет продлить контракт с Юрием Жирковым Стивен Джеррард: Салах сейчас лучший игрок в мире
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кошмарный сон спустя 15 лет11
Стало известно о судьбе Крушельницкого
Липницкая удивила откровенным фото7
Россия может не поехать на Олимпиаду в Токио40
Как выглядит победившая всех гимнастка13
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
00:35
В Москве объявят «сухой закон» на время ЧМ-2018
Футбол
00:31
Панарину запретили ехать на ЧМ
Хоккей
00:52
Левченко рассказала об идеальном размере груди
Легкая атлетика
00:30
Кошмарный сон спустя 15 лет
Теннис
02:08
Фанаты устроили побоище на поле
Футбол Статьи
00:54
«Показания Родченкова голословны»: суд сохранил золото Легкова
Зимние виды спорта Статьи
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение