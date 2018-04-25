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Спортсмены «Атланта» завоевали 3 место на Чемпионате Москвы по горному бегу
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Спортсмены «Атланта» завоевали 3 место на Чемпионате Москвы по горному бегу 

Ясенево 1 час назад
Фото: Ясенево
В эту субботу состоялись Первенство ЮЗАО и Чемпионат Москвы по горному бегу. Было проведено 6 забегов для детей, юниоров, взрослых и «ветеранов» спорта, в них бежали представители различных округов Москвы и Подмосковья. Атлеты преодолели все трудности горного бега: грязь, крутые подъёмы и спуски. Ровных участков не было и работать спортсменам приходилось от начала до конца трассы. В общекомандном зачёте Юго-западный округ завоевал 2 место. И спортсмены «Атланта» выступили отлично. Василий Графов стал третьим среди детей 2005-2006 года рождения. Надежда Гарнык — вторая в категории «ветеранов» бега. А 1 место завоевала команда Юго-Восточного округа Москвы. Впервые в эстафете 3 по 1 кругу команда «Атланта» завоевала почётное третье место, благодарим участников: Светлану Тарелкину, Рената Алимова и Игоря Графова.
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