Прогноз на матч Бавария — Реал: ждать ли в Мюнхене голевой феерии, как днём ранее в Ливерпуле

«Бавария» — "Реал" Мадрид. Прогноз на матч 1/2 финала Лиги чемпионов (25.04.2018, 21:45 мск).

Для мюнхенской «Баварии» нет ничего хуже, чем встречаться в плей-офф Лиги чемпионов с испанскими соперниками. В последних четырёх сезонах «бундесмашина» вылетала именно от представителей Ла Лиги. В двух из четырёх этих случаев мюнхенцы вылетали от мадридского «Реала». Вот и сейчас на пути в финал «Баварии» нужно попытаться пройти «королевский клуб», который стремится в третий раз кряду завоевать трофей ЛЧ. Это противостояние обещает стать настоящим футбольным украшением, в котором нет фаворита, и потенциального финалиста можно только угадать. Букмекеры небольшое превосходство отдают испанской команде, предлагая на её проход коэффициент 1.86, тогда как на проход «Баварии» даётся коэффициент 2.01.

"Бавария"

"Бавария" первой из топ-5 чемпионатов Европы оформила свой чемпионский титул, в пятый раз кряду завоевав серебряную салатницу Бундеслиги. Для баварцев национальный чемпионат уже давно можно было считать тренировочным турниром, учитывая огромное преимущество в уровне над конкурентами. Несмотря на это, Юпп Хайнкес не позволяет расслабляться своим футболистам на внутренней арене — в двух последних турах Бундеслиги «Бавария» разгромила дома гладбахскую «Боруссию» (5:1) и на выезде «Ганновер» (3:0). А между этими матчами мюнхенцы разорвали на чужом поле «Байер (6:2) в рамках полуфинала Кубка Германии.

На групповом этапе Лиги чемпионов баварцы заняли в своём квартете лишь второе место, пропустив вперёд „ПСЖ“. Поражение в Париже 0:3 привело к увольнению Карло Анчелотти , который 4 года назад выигрывал трофей ЛЧ с „Реалом“, выбив тогда мюнхенцев по ходу турнира. В 1/8 финала нынешнего турнира „Бавария“ не заметила сопротивления турецкого „Бешикташа“ (5:0, 3:1), после чего не так легко, но всё же весьма уверенно прошла „Севилью“ (2:1, 0:0). Возможно, успех над андалузцами снял испанское проклятие для мюнхенцев в еврокубках.

»Реал" Мадрид

Для мадридского «Реала» внутренний чемпионат также в последние месяцы является фактически тренировочным турниром. Команда Зинедина Зидана не сумела стать чемпионом своей страны, вчистую проиграв гонку «Барселоне», от которой сейчас отстаёт на 15 очков. Даже в борьбе за второе место мадридцы успутают «Атлетико», которого не удалось обыграть в начале апреля — ничья 1:1. После этого была минимальная выездная победа над «Малагой» (2:1), а в прошлую среду «Реал» не сумел дома обыграть «Атлетик» (1:1), причём Роналду сравнял счёт лишь в концовке встречи.

Тем не менее сезон для «королевского клуба» всё ещё может стать успешным, так как команда Зидана претендует на то, чтобы стать первой, кому удавалось выиграть 3 подряд трофея Лиги чемпионов. Хотя в конце 1950-х годов у «Реала» была серия из пяти выигранных кряду Кубков чемпионов, но всё же тогда был другой формат. В нынешнем турнире «галактикос» вышли из группы со второго места, уступив «Тоттенхэму». Но в 1/8 финала это не помешало испанцам уверенно обыграть по сумме двух матчей «ПСЖ» (3:1, 2:1). В четвертьфинале, казалось, всё также сложится легко и просто для «Реала», учитывая выездную победу в первом матче над «Ювентусом» со счётом 3:0, но в ответном матче в родных стенах команда «ЗиЗу» «горела» 0:3, и лишь назначенный пенальти Майклом Оливером позволил Роналду забить с точки победный мяч и вывести свою команду в полуфинал.

Под вопросом: Игнасио Начо.

Ориентировочные составы

Где смотреть матч

На телеканалах «Матч ТВ» (21:35 мск) и «Матч! Футбол 1» (21:30 мск) можно будет посмотреть прямую трансляцию из Мюнхена. Текстовые трансляции матча «Бавария» — «Реал» будут проходить на сайтах Евро-футбол.ру и LiveResult.Ru.

Статистика личных встреч

В противостояниях «Баварии» и «Реала» имеется практически равенство по статистике личных встреч: +11=2-11, разница мячей — 36:37. В последний раз команды встрчались между собой в прошлом сезоне на четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов. Тогда в первом матче мюнхенцы дома проиграли 1:2 (Видаль 25' — Роналду 47', 77'). В ответной встрече удалось взять реванш в основное время матча, но в дополнительное время «Реал» всё же сломил чемпиона Германии, победив в итоге 4:2 (Роналду 76', 104', 109', Асенсио 112' — Левандовски 53' (пен), Рамос 77' (автогол). Встреча в Мадриде также запомнилась судейским скандалом, в связи со спорным удалением Видаля и победным голом из офсайда Роналду.

Интересные факты

"Бавария" на предыдущих стадиях плей-офф ЛЧ прошла «Бешикташ» (5:0, 3:1) и «Севилью» (2:1, 0:0);

"Бавария" пробилась в полуфинал ЛЧ в шестой раз за последние 7 сезонов;

"Бавария" имеет 23-матчевую беспроигрышную серию в домашних матчах (+20=3-0, 72:12);

В последние 4 сезона «Бавария» вылетала из Лиги чемпионов от испанских команд, в том числе дважды от «Реала»;

"Бавария" и «Реал» встречались в плей-офф Лиги чемпионов (Кубка чемпионов) 11 раз — 6 побед на счету «Реала» и 5 раз дальше проходила «Бавария»;

"Реал" имеет 5-матчевую победную серию в официальных матчах с «Баварией» (+5=0-0, 13:4);

"Реал" на предыдущих стадиях плей-офф ЛЧ прошёл «ПСЖ» (3:1, 2:1) и «Ювентус» (3:0, 1:3);

"Реал" пробился в полуфинал ЛЧ в восьмой раз подряд;

"Реал" забивал в каждом из последних 25-ти матчей в ЛЧ;

В последних семи матчах «Реала» в ЛЧ забивалось не менее трёх голов;

"Реал" имеет 5-матчевую победную серию в гостевых матчах (+5=0-0, 12:3);

В девяти из последних десяти выездных матчей «Реал» забивал не менее двух голов.

Прогноз на матч от «Евро-футбол.ру»