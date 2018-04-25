Защитник «Майами Хит» Уэйд пока не знает, продолжит ли карьеру

Атакующий защитник «Майами Хит» Дуэйн Уэйд после в серии первого раунда плей-офф Восточной конференции с «Филадельфией Севенти Сиксерс» в пяти матчах отметил, что пока не знает, вернется ли паркет в следующем сезоне или завершит карьеру.

«Сейчас это не то, на чем я сосредоточен. После очередного сезона, моего 15-го в лиге, я расслаблюсь и подумаю над этим. Сперва я посвящу себя семье. В моем списке она следующая, я должен провести время с родными. А уже потом я подумаю о своем будущем, до нового сезона еще далеко.

Мне нравится Филадельфия, но здесь я резонансных заявлений делать не буду. Извините. Я ценю ваш интерес, но позвольте мне подумать об этом позже», — цитирует Уэйда ESPN.