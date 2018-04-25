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Возведение ЛЭП до новых месторождений золота на Чукотке отстает от графика из-за погоды
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Возведение ЛЭП до новых месторождений золота на Чукотке отстает от графика из-за погоды 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 25 апреля. Строительство высоковольтной линии электропередачи «Билибино — Песчанка», которая даст электроэнергию для двух новых месторождений «Кекуры» (добыча золота) и «Песчанки» (золото и медь) на западе Чукотки, отстает от графика из-за аномально теплой зимы. Об этом сообщил в среду журналистам первый вице-губернатор Чукотки Леонид Николаев.
"Сроки введения объекта в строй из-за погодных условий подрядчик смещает. Если по контракту окончание работ было намечено на конец октября текущего года, то сейчас сроки сместились на конец декабря. Мы продлили действие зимника и даем возможность подрядчикам завозить грузы. Также строители определили этапность работ, от этого зависит, какие материалы необходимо завезти сейчас, а какие — уже летом", — сказал Николаев.
Сейчас установлено почти треть опор. Всего по проекту предусмотрена установка 863 опор, строительство объекта ведет компания «Энергоспецремонт». После прокладки ЛЭП на западе Чукотки начнется строительство рабочего поселка и горно-обогатительного комбината.
Месторождение «Кекура» расположено в пределах Стадухинского рудно‐россыпного района на западе Чукотского автономного округа. Площадь участка составляет 1497 кв. метров, ресурсный потенциал — около 80 тонн золота по стандарту JORC. Запасы Песчанки по прогнозам составляют до 2 тыс. тонн золота и 23 млн тонн меди.
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