Экс-президент «Реала» назвал главную трансферную цель клуба грядущим летом

"Основная цель «Реала» — Гарри Кейн. У меня нет в этом никаких сомнений. Если мадридцам необходим нападающий на ближайшие пять-шесть лет, то они попытаются заполучить Кейна, но «шпоры» запросят за него целое состояние", — приводит слова Кальдерона The Sun.

Ранее СМИ сообщали, что «Реал» готов заплатить за переход 24-летнего англичанина 175 миллионов евро.