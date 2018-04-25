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Экс-президент «Реала» назвал главную трансферную цель клуба грядущим летом
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Экс-президент «Реала» назвал главную трансферную цель клуба грядущим летом 

Евро-футбол.Ру 25 минут назад
Экс-президент мадридского "Реала" Рамон Кальдерон считает, что форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн будет главной целью «галактикос» в летнее трансферное окно.
"Основная цель «Реала» — Гарри Кейн. У меня нет в этом никаких сомнений. Если мадридцам необходим нападающий на ближайшие пять-шесть лет, то они попытаются заполучить Кейна, но «шпоры» запросят за него целое состояние", — приводит слова Кальдерона The Sun.
Ранее СМИ сообщали, что «Реал» готов заплатить за переход 24-летнего англичанина 175 миллионов евро.
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