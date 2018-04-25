СМИ: «Реал» начал переговоры о покупке Кейна, де Хеа, Салаха и Неймара

Испанское издание Diario Gol сообщает, что президент мадридского "Реала" Флорентино Перес огласил свои трансферные планы.

Как уже сообщалось, Перес неоднократно говорил, что нынешний состав мадридцев более не соответствует его идеологии «галактикос» и нуждается в значительном обновлении. По мнению Флорентино Переса, сразу в нескольких линиях команды должны появиться новые суперзвезды мирового масштаба, которые смогут вернуть игре «Реала» необходимый блеск.

Перес уже объявил в клубе, что одной из главных трансферных целей на ближайшее лето для него является Харри Кейн из «Тоттенхема», переговоры о переходе которого уже идут. В списке наиболее вероятных приобретений числятся также вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид де Хеа и нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах

В то же время Перес не планирует расставаться с Криштиану Роналду и рассчитывает создать уже в следующем сезоне уникальную тройку нападения Роналду — Кейн — Салах.

По данным Diario Gol, Перес также мечтает взорвать трансферный рынок, переманив в «Реал» Неймара, однако переговоры о переходе бразильца идут слишком тяжело, и срок их завершения предсказать пока невозможно.