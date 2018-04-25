Спортсмены «Атланта» отлично выступили на Первенстве ЮЗАО и Чемпионате Москвы по горному бегу

Было проведено 6 забегов для детей, юниоров, взрослых и «ветеранов» спорта, в них бежали представители различных округов Москвы и Подмосковья. Атлеты преодолели все трудности горного бега: грязь, крутые подъёмы и спуски. Ровных участков не было и работать спортсменам приходилось от начала до конца трассы.

В общекомандном зачёте Юго-западный округ завоевал 2 место. И спортсмены «Атланта» выступили отлично. Василий Графов стал третьим среди детей 2005-2006 года рождения. Надежда Гарнык — вторая в категории «ветеранов» бега. А 1 место завоевала команда Юго-Восточного округа Москвы.