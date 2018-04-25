9 российских хоккеистов, об отсутствии которых на ЧМ мы будем жалеть

Они либо травмированы, либо не нужны руководству сборной.

Состав сборной России на чемпионат мира до сих пор окутан тайной, и, очевидно, до окончательного решения не дошёл ещё и сам тренерский штаб во главе с Ильей Воробьёвым . Пока новый главный тренер пытается в сжатые сроки просмотреть как можно большее количество хоккеистов, приглашая в национальную команду как тех игроков, которые играли под руководством Знарка и выигрывали золото Олимпиады, так и разбавляя ростер новыми именами. Однако уже сейчас можно говорить и о тех, кто точно не поможет сборной России в Дании. Из-за травм, или по другим причинам наша команда не досчитается на чемпионате мира нескольких сильных хоккеистов, на которых хотелось бы посмотреть на турнире.

Особняком в этом списке стоит Александр Радулов — один из сильнейших крайних нападающих в мире с российским паспортом. Форвард провёл очередной яркий сезон, и уж точно не он виноват в провале «Далласа». Радулов без пропусков отыграл всю «регулярку», набрал 72 (27+45) очка, показав свою лучшую статистику в энхаэловской карьере.

Но на чемпионате мира Александра не будет. Официальная причина — усталость от длинного и напряжённого сезона, мелкие травмы, которые нужно залечить. Всё это так, но мы прекрасно понимаем — Радулов просто не горит желанием приезжать в нынешнюю сборную. И этому не стоит удивляться: последний раз Александр выступал за национальную команду на крупном турнире ещё в 2013 году на чемпионате мира, когда в сборной ещё не было ни Олега Знарка, ни Романа Ротенберга . О конфликте Радулова с этими людьми написано немало, и вполне логично, что у вспыльчивого и своенравного хоккеиста возникли разногласия с тренером и функционером, которые привыкли, чтобы всё происходило только в соответствии с их желаниями. После смены наставника картина сильно не изменилась: ФХР настаивает на приезде Радулова на медосмотр, хотя Александр не один раз заявил о своём нежелании играть на чемпионате мира. Нападающего хотят выставить отказником, и это только отдаляет тот день, когда Радулов вернётся в сборную.

Совершенно точно не будет в сборной и ещё одного крайнего правого нападающего из НХЛ, но причина в случае с Владимиром Тарасенко банальна — серьёзная травма. Форвард «Сент-Луиса» провёл не самый выдающийся сезон, хотя и сыграл достаточно результативно — 66 (33+33) очков в 80 матчах. Последний матч «регулярки» Тарасенко вынужден был завершить досрочно, получив травму плеча, которая затем отправила Владимира на операционный стол. Лидер «блюзменов» не сыграл бы и в плей-офф НХЛ, поэтому говорить о чемпионате мира излишне.

Сейчас Тарасенко уже перенёс хирургическое вмешательство и проходит восстановление, а нам остаётся только сожалеть, что на ЧМ в Дании у сборной России не будет сильного «джокера».

Третий подряд чемпионат мира пропустит Илья Ковальчук, и к этому отказу ФХР сумела отнестись с пониманием. Ведь форвард СКА, по мнению федерации, провёл напряжённый сезон в КХЛ и принял участие в Олимпийских играх. Странное оправдание, учитывая, что под такие формулировки попадает половина составов СКА и ЦСКА, однако на чемпионате мира представительство игроков «армейских» клубов, по всей видимости, вновь будет более, чем внушительным.

Но Ковальчук, в отличие от того же Радулова, находится в отличных отношениях с руководством СКА и сборной, и отказ от поездки в Данию никак не скажется на его репутации. Впрочем, Ковальчука можно понять. Илья вновь засобирался в НХЛ, нового контракта у него на руках нет, и рисковать собой на турнире в Копенгагене при таких обстоятельствах было бы верхом неблагоразумия. Его опыт, мастерство и харизма, конечно сильно бы помогли сборной России на предстоящем турнире, но в этот раз придётся обойтись без форварда, которого ожидает очередной крутой поворот в карьере, и на национальную команду у него просто не осталось сил.

Кого на чемпионате мира сборной России точно будет не хватать, так это Вячеслава Войнова. Опытный и мастеровитый защитник, дважды выигрывавший кубок Стэнли, не стушевался бы перед лучшими форвардами планеты, которые в достаточном количестве приедут в Копенгаген. Но Войнова в сборной не будет, и его случай похож на историю с Ковальчуком. Оба хоккеиста представляют своё будущее вне СКА, что существенно осложняет задачу попадания в сборную: раз игрокам не нужен базовый клуб, то и национальная команда как-нибудь обойдётся без них.

Войнов с наступлением мая также остаётся без контракта, и Вячеслав будет ждать не только приглашения от клубов НХЛ, но и разрешения на работу в США, с чем могут возникнуть трудности из-за известных событий. Но если всё пройдёт нормально, то Войнов вернётся за океан, и об его игре за сборную можно будет забыть на продолжительное время.

Похожая история и с Вадимом Шипачёвым — похоже, ещё одним будущим экс-игроком СКА. У нападающего был насыщенный сезон, по ходу которого он попадал в заявки во все возможные лиги по обе стороны океана, ругался с руководством «Лас-Вегаса», получал помилование от боссов СКА и выигрывал Олимпиаду со скамейки запасных. Полностью вернуть доверие в России Шипачёву не удалось, и теперь он не едет на чемпионат мира, хотя в национальной команде явно есть проблема с центрфорвардами.

Российский защитник «Филадельфии» провёл очень неплохой сезон в НХЛ, и российскому зрителю, конечно, хотелось бы увидеть этого хоккеиста на льду в Дании. Тем более, что для широких масс болельщиков из нашей страны Проворов — пока ещё новое имя. Иван, несомненно, закрыл бы в сборной позицию защитника из ТОП-4 и хоть как-то компенсировал отсутствие Войнова, но Проворов доигрывал плей-офф с серьёзным повреждением, и после вылета «Флайерз» ему нужно подумать, прежде всего, о своём здоровье.

«Пока у меня не отвалилась рука, я собирался играть», — заявил мужественный хоккеист после поражения от «Питтсбурга», но это не остановило ФХР от вызова травмированного игрока в сборную. Но, разумеется, Проворова в Дании не будет.

Универсальный российский нападающий в минувшем сезоне НХЛ вынужденно сменил команду и вместо того, чтобы бороться с «Тампой» за кубок Стэнли, Наместников не попал в плей-офф с «Рейнджерс». Концовка сезона за «синерубашечников» выдалась для Владислава неудачной, но он мог бы помочь сборной, где стал бы ведущим двусторонним хоккеистом. Во всяком случае, год назад в Кёльне Наместников сыграл за Россию очень полезно.

Но у Наместникова тоже не всё в порядке со здоровьем, беспокоящее плечо наверняка станет преградой между хоккеистом и чемпионатом мира. ФХР, как и в ситуации с Радуловым, всё ещё ждёт Владислава на собственный медосмотр, но, похоже, всерьёз к таким новостям уже относиться не стоит.

После вылета из кубка Стэнли «Коламбуса» многие наверняка рассчитывали, что сборную усилят Артемий Панарин и Сергей Бобровский . И если по поводу приезда голкипера пока никаких сомнений нет, то Панарин, похоже, подхватил эпидемию травм российских хоккеистов перед ЧМ и не поедет на турнир.

На лучшего полевого игрока «Коламбуса», который выдал блестящий сезон за свой клуб, очень хотелось посмотреть в сборной, которая и так ослаблена не приездом многих звёздных игроков. Но врачи запрещают Панарину ехать на турнир, говоря о травме колена. Теперь мы можем увидеть Артемия в сборной только в случае его желания помочь команде во что бы то ни стало. Но есть ли смысл Панарину идти на такие жертвы и рисковать своим будущим?

Голкипер казанского «Ак Барса» выделяется из этого списка и не подходит под прежние категории хоккеистов, оставшихся без ЧМ. Гарипов не получал травму и не ругался с руководством СКА или сборной России. В национальной команде его попросту не замечают, причём происходит это на протяжении всей карьеры игрока. К 26 годам голкипер, за пять лет завоевавший место первого номера в ведущем клубе КХЛ, не сыграл за сборную России ни одного матча ни на каком турнире. Эмиль ни разу не ездил даже на Евротур.

Такая ситуация довольно странна, учитывая сколько народу проходит через сборную по ходу каждого сезона. В ФХР могли исправиться хотя бы сейчас, пригласив Гарипова если не на чемпионат мира, то хотя бы на этап Евротура. Но почему-то вратарь, приведший «Ак Барс» к чемпионству не заслужил даже такой участи, зато туристом в Швецию поедет Иван Бочаров

Вполне возможно, что Эмиль Гарипов хорош только в пределах своей родной команды, и его великолепный результат в этом сезоне — прямая заслуга системы игры казанцев, заточенной на оборону. Но в любом случае было бы весьма любопытно убедиться в этом и посмотреть на Гарипова в других условиях. Тем более, что сам он, возможно, сменит обстановку и попытает счастья в НХЛ.