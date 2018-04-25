Гендиректор «Тосно»: Мы не можем отказаться от Кубка ради сохранения места в РФПЛ

— Нормально. Но ближайшие семь недель он будет в гипсе, а потом начнется реабилитация. О точных сроках восстановления пока невозможно говорить, — приводит слова Матюшенко «Матч ТВ» — Все станет ясно после снятия гипса.

— Поддержать команду в Волгограде у Погребняка получится?

— Он очень хочет отправиться вместе с нами на финальную игру. Все будет зависеть от рекомендации врачей.

— Клуб будет помогать болельщикам с поездкой в Волгоград?

— Конечно. Совместно с правительством Ленинградской области посодействуем им с выездом на финал. Для болельщиков будут организованы два прицепных вагона к поезду. Кроме того, закажем специальный чартерный рейс. Также игру в Волгограде смогут бесплатно посетить детские команды, которые стали победителями турнира «Кожаный мяч».

— Для «Тосно» важнее победа в Кубке или сохранение прописки в чемпионате?

— Для нас каждый следующий матч — главный. Мы не можем отказаться от Кубка ради сохранения места в РФПЛ. Команда бросила все силы на полуфинал со «Спартаком». Безусловно, сохранить прописку в высшем дивизионе — крайне важная задача. Стараемся максимально подготовить ребят на каждый матч, но все сразу охватить невозможно. Уверен, у команды не будет никаких проблем с настроем на оставшиеся матчи чемпионата.