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Гендиректор «Тосно»: Мы не можем отказаться от Кубка ради сохранения места в РФПЛ
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Гендиректор «Тосно»: Мы не можем отказаться от Кубка ради сохранения места в РФПЛ 

Советский спорт 56 минут назад
— Как себя чувствует Павел Погребняк, получивший травму в кубковом полуфинале со "Спартаком"?
— Нормально. Но ближайшие семь недель он будет в гипсе, а потом начнется реабилитация. О точных сроках восстановления пока невозможно говорить, — приводит слова Матюшенко «Матч ТВ» — Все станет ясно после снятия гипса.
— Поддержать команду в Волгограде у Погребняка получится?
— Он очень хочет отправиться вместе с нами на финальную игру. Все будет зависеть от рекомендации врачей.
— Клуб будет помогать болельщикам с поездкой в Волгоград?
— Конечно. Совместно с правительством Ленинградской области посодействуем им с выездом на финал. Для болельщиков будут организованы два прицепных вагона к поезду. Кроме того, закажем специальный чартерный рейс. Также игру в Волгограде смогут бесплатно посетить детские команды, которые стали победителями турнира «Кожаный мяч».
— Для «Тосно» важнее победа в Кубке или сохранение прописки в чемпионате?
— Для нас каждый следующий матч — главный. Мы не можем отказаться от Кубка ради сохранения места в РФПЛ. Команда бросила все силы на полуфинал со «Спартаком». Безусловно, сохранить прописку в высшем дивизионе — крайне важная задача. Стараемся максимально подготовить ребят на каждый матч, но все сразу охватить невозможно. Уверен, у команды не будет никаких проблем с настроем на оставшиеся матчи чемпионата.
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