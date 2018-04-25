Ducati оснастит свои мотоциклы радарами

К 2020 году итальянский производитель мотоциклов компания Ducati планирует оснастить мотоциклы как минимум одной из своих линеек радарами.

Они станут частью новой системы безопасности, которую компания сейчас разрабатывает и доводит до ума.

Часть радаров будут смотреть вперед, часть назад. Вся система, которая носит предварительное название ARAS — Advanced Rider Assistance Systems — усиливает безопасность пилота и пассажира благодаря целому набору разных датчиков и сенсоров, и радары — только часть комплекта. Задача системы — предоставлять пилоту фидбек по состоянию окружающего пространства — есть ли там препятствия, и т.п. Таким образом, рассчитывают разработчики, удастся предотвращать столкновения с чем бы то ни было.

Ducati начала разрабатывать систему с 2016 года в сотрудничестве с отделением электроники, информации и биоинженерии Миланского политехнического университета. Совместное исследование позволило разработать систему предупреждения, основанную на заднем радаре, способную идентифицировать транспортные средства в слепой зоне и приближающийся с большой скоростью сзади транспорт.

В прошлом, 2017 году, алгоритмы работы системы были на всякий случай запатентованы, а также была представлена научная публикация. В том же году итальянский производитель выбрал главного технологического партнера — чтобы система была готова к производству и установке на мотоцикл. Тогда же ее дополнил второй радар, расположенный впереди.

На каком именно мотоцикле какого именно из семейств Ducati появится эта навороченная система, пока не уточняется.