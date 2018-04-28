Ещё
«Они ее не портят»: Наталья Водянова не стесняется морщин на лбу
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Они ее не портят»: Наталья Водянова не стесняется морщин на лбу 

Eva.ru 54 минуты назад
Фото: Eva.ru
Известная модель, актриса и филантроп Наталья Водянова считается одной из самых красивых и ухоженных представительниц шоу-бизнеса. Знаменитость часто публикует в микроблоге Инстаграма фото и видеоролики со своим участием. Один из недавних снимков раскритиковали подписчики, ведь она продемонстрировала неидеальную кожу лица.
Никто из нас не молодеет, не секрет, что с годами кожа становится менее упругой и свежей. Но большая часть звезд, за которыми следят поклонники, предпочитает тщательно маскировать морщины. Для этого они делают так называемые «инъекции красоты» или просто прибегают к ретуши своих снимков. Но 36-летняя супермодель Наталья Водянова не скрывает свой неидеальный лоб, в котором, по всей вероятности, нет ботокса. На недавней фотографии можно увидеть лицо Натальи, которое она запечатлела с близкого расстояния. При детальном рассмотрении внимательные подписчики красавицы заметили мимические морщины на ее лбу и поспешили уведомить о своем «открытии» хозяйку страницы. По всей вероятности, светская львица не стесняется своей внешности, которую до сих пор высоко ценят именитые дизайнеры.
Фолловеры обсуждают новый снимок многодетной мамы. Несмотря на критику, он уже набрал десятки тысяч «лайков». На нем она изображена с макияжем в натуральных тонах, ее уши украсили крупные серьги, в руках Водянова держала чашку. Многим понравилась откровенность селебрити, но в ее адрес поступило и много критики: «Восхищаюсь вашей естественностью!» «У вас морщины, они вам не нужны». «Другие бы замазали морщинки в специальных программах для обработки. Но вообще специальные упражнения для лба помогут избавиться от морщинок, если вы против ботокса».
«Ой, а почему лоб такой… неидеальный?» «Молодец, принимает себя в любом виде, такой, какая есть». «Они ее не портят эти морщины». Фанаты считают, что в свои 36 лет Наталья выглядит очень молодо. Водянова продолжает выходить на подиум и принимает участие в многочисленных фотосессиях. Правда, на светских мероприятиях она, как правило, появляется с ярким профессиональным макияжем, который скрывает мелкие недостатки кожи.
Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, «Одноклассники», чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!
Eva.ru: последние новости
«Душа радуется»: Сергей Лазарев впервые показал архивные фотографии сына Анна Семенович: наши проблемы это ступеньки, по которым мы можем подняться к цели Волк Забивака – самый популярный талисман за всю историю Чемпионатов мира по футболу
Комментарии  Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла 15-летняя российская сноубордистка6
Англия в истерике. Символ страны решили продать36
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную25
Кержакова возмутила сцена из фильма Козловского9
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»282
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
01:35
Англия в истерике. Символ страны решили продать
Футбол Статьи
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение