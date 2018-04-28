«Они ее не портят»: Наталья Водянова не стесняется морщин на лбу

Известная модель, актриса и филантроп Наталья Водянова считается одной из самых красивых и ухоженных представительниц шоу-бизнеса. Знаменитость часто публикует в микроблоге Инстаграма фото и видеоролики со своим участием. Один из недавних снимков раскритиковали подписчики, ведь она продемонстрировала неидеальную кожу лица.

Никто из нас не молодеет, не секрет, что с годами кожа становится менее упругой и свежей. Но большая часть звезд, за которыми следят поклонники, предпочитает тщательно маскировать морщины. Для этого они делают так называемые «инъекции красоты» или просто прибегают к ретуши своих снимков. Но 36-летняя супермодель Наталья Водянова не скрывает свой неидеальный лоб, в котором, по всей вероятности, нет ботокса. На недавней фотографии можно увидеть лицо Натальи, которое она запечатлела с близкого расстояния. При детальном рассмотрении внимательные подписчики красавицы заметили мимические морщины на ее лбу и поспешили уведомить о своем «открытии» хозяйку страницы. По всей вероятности, светская львица не стесняется своей внешности, которую до сих пор высоко ценят именитые дизайнеры.

Фолловеры обсуждают новый снимок многодетной мамы. Несмотря на критику, он уже набрал десятки тысяч «лайков». На нем она изображена с макияжем в натуральных тонах, ее уши украсили крупные серьги, в руках Водянова держала чашку. Многим понравилась откровенность селебрити, но в ее адрес поступило и много критики: «Восхищаюсь вашей естественностью!» «У вас морщины, они вам не нужны». «Другие бы замазали морщинки в специальных программах для обработки. Но вообще специальные упражнения для лба помогут избавиться от морщинок, если вы против ботокса».

«Ой, а почему лоб такой… неидеальный?» «Молодец, принимает себя в любом виде, такой, какая есть». «Они ее не портят эти морщины». Фанаты считают, что в свои 36 лет Наталья выглядит очень молодо. Водянова продолжает выходить на подиум и принимает участие в многочисленных фотосессиях. Правда, на светских мероприятиях она, как правило, появляется с ярким профессиональным макияжем, который скрывает мелкие недостатки кожи.

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