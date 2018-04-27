Водянова не стесняется своих морщин

День назад 36-летняя Наталья Водянова опубликовала на личной странице «Инстаграма» селфи без макияжа и изменяющих лицо фильтров, сделанное у окна в поезде.

«Чувствуется мне, что придется выпить ведро (имеется в виду кофе, — прим. ред.) в ближайшие 6 дней. Отдых за плечами, а впереди #лондон #марсель #париж#токио #владивосток и #москва Как вы думаете, я готова?!» — подписала она кадр.

В комментариях многие фолловеры отметили, что у манекенщицы поприбавилось морщин, особенно в области лба. Кто-то посоветовал звезде пройти курс омолаживающих процедур у косметолога, а кто-то, напротв, оценил ее смелость и отсутствие комплексов.