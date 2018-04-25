Жилберто Силва и Наталья Водянова сыграют в футбол во Владивостоке

Благотворительный футбольный матч с участием чемпиона мира Жилберто Силвы и российской супермодели Натальи Водяновой состоится во Владивостоке 1 мая в рамках тура Кубка мира по футболу.

«После официального приветствия и флешмоба в 16:30 на площади начнется юнифайд-матч. В нем сыграют спортсмены с ограниченными возможностями здоровья, организаторы, а также чемпион мира по футболу бразилец Жилберто Силва и супермодель Наталья Водянова», — сообщается на официальном сайте администрации Приморского края.

Кубок чемпионата мира привезут во Владивосток первого мая, и на протяжении двух дней любой желающий сможет сфотографироваться с трофеем, который будет выставлен в специальном шатре на центральной площади города.