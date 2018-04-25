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Жилберто Силва и Наталья Водянова сыграют в футбол во Владивостоке
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Жилберто Силва и Наталья Водянова сыграют в футбол во Владивостоке 

SPORT24.ru 47 минут назад
Благотворительный футбольный матч с участием чемпиона мира Жилберто Силвы и российской супермодели Натальи Водяновой состоится во Владивостоке 1 мая в рамках тура Кубка мира по футболу.
«После официального приветствия и флешмоба в 16:30 на площади начнется юнифайд-матч. В нем сыграют спортсмены с ограниченными возможностями здоровья, организаторы, а также чемпион мира по футболу бразилец Жилберто Силва и супермодель Наталья Водянова», — сообщается на официальном сайте администрации Приморского края.
Кубок чемпионата мира привезут во Владивосток первого мая, и на протяжении двух дней любой желающий сможет сфотографироваться с трофеем, который будет выставлен в специальном шатре на центральной площади города.
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