Директор надымской гимназии прокомментировала нападение собак на девочку в школьном дворе

Руководство школы, возле которой сняли на видео инцидент, знает об этом случае из соцсетей.

Валентина Коробец, директор гимназии, рассказала, что сейчас опрашивают учащихся, чтобы найти пострадавшую и свидетелей. Однако до сих пор не нашли ни ту, ни других. Возможно, школьница просто живет рядом, предположили в учебном заведении.

Директор уточнила, что с жалобами на бездомных собак к ней никто не обращался. Если бы были жалобы — администрация сообщила бы о них в соответствующие органы либо в бюро ритуальных услуг, которое занимается изъятием агрессивных животных.

Валентина Коробец также рассказала, что просматривали записи камер видеонаблюдения. Дело было так: группа детей играла во дворе, потом вся толпа убежала, а девочка осталась — возможно, увязла в сугробе. В этот момент на лежащего в снегу ребенка и набросились две собаки.

Видеозапись инцидента была сделана на телефон из дома напротив, ее опубликовали в закрытом надымском паблике еще вчера. Снимал мальчик двенадцати лет, он и выложил запись в Сеть. В комментариях добавил, что эти собаки кидались и на него тоже.

«Красный Север» выяснил, что в надымскую «скорую» в связи с нападением собак в никто не обращался.

Напомним, видео, где на ребенка нападают собаки, сегодня появилось в открытом городском паблике.

Дарья Макарчик, заместитель руководителя Центра помощи бездомным животным «Лучик», сообщила, что по видео узнала животное. Район и дом, не очень распространенный окрас — всё указывает на то, что с этим псом волонтеры уже имели дело. Собака не безнадзорная, а значит, хозяина можно привлечь к ответственности.