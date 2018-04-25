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Полторы тысячи человек планируют переплыть Волгу в Нижнем Новгороде
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Полторы тысячи человек планируют переплыть Волгу в Нижнем Новгороде 

АиФ Нижний Новгород 45 минут назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Ежегодный заплыв на открытой воде Stada Volga Swim состоится 29 июля.
«Международный заплыв через Волгу стал новой визитной карточкой Нижнего Новгорода. На данный момент заявки на участие подали представители семи стран и 94 городов. Мы должны сделать все, чтобы была обеспечена максимальная безопасность, и заплыв прошел на высоком уровне», — отмечал в начале апреля депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Андрей Тарасов.
При регистрации участнику предлагается выбрать одну из трех дистанций в зависимости от подготовки: 1 км, 3 км и 5 км.
Заплыв на 1 км состоится на Мочальном острове. Те, кто решится на дистанцию в 3 км, начнут заплыв от левого берега Волги, напротив нового стадиона «Нижний Новгород». Самым отчаянным разрешат стартовать с Мещерской набережной, после контрольной отметки им нужно будет переплыть Волгу в районе Стрелки. Все участники заплыва финишируют у набережной возле катера «Герой».
Отметим, что необходима предварительная регистрация на заплыв.
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