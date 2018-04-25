Традиционный заплыв Stada Volga Swim пройдет в Нижнем Новгороде

Крупнейший в России заплыв на открытой воде Stada Volga Swim состоится в Нижнем Новгороде 29 июля. Об этом сообщают организаторы.

Соревнования по пересечению Волги пройдут третий год подряд

Ожидается, что в них примут участие не менее 1500 спортсменов из почти 100 российских и зарубежных городов.

Участникам предлагается выбрать одну из трех дистанций: 1 км, 3 км и 5 км. Старт заплыва на 1 км будет расположен на Мочальном острове. Пловцы с дистанции в 3 км начнут движение с левого берега Волги напротив нового стадиона. Спортсменам на 5 км будут стартовать с Мещерской набережной недалеко от Второго Борского моста, затем пройти контрольную отметку у места старта дистанции 3 км и далее переплыть Волгу в районе Стрелки. Все участники заплыва будут финишировать на набережной возле катера «Герой». Здесь пройдет спортивный фестиваль.