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Традиционный заплыв Stada Volga Swim пройдет в Нижнем Новгороде
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Традиционный заплыв Stada Volga Swim пройдет в Нижнем Новгороде 

Newsroom24 36 минут назад
Фото: Newsroom24
Крупнейший в России заплыв на открытой воде Stada Volga Swim состоится в Нижнем Новгороде 29 июля. Об этом сообщают организаторы.
Соревнования по пересечению Волги пройдут третий год подряд
Ожидается, что в них примут участие не менее 1500 спортсменов из почти 100 российских и зарубежных городов.
Участникам предлагается выбрать одну из трех дистанций: 1 км, 3 км и 5 км. Старт заплыва на 1 км будет расположен на Мочальном острове. Пловцы с дистанции в 3 км начнут движение с левого берега Волги напротив нового стадиона. Спортсменам на 5 км будут стартовать с Мещерской набережной недалеко от Второго Борского моста, затем пройти контрольную отметку у места старта дистанции 3 км и далее переплыть Волгу в районе Стрелки. Все участники заплыва будут финишировать на набережной возле катера «Герой». Здесь пройдет спортивный фестиваль.
«Многие пловцы будут участвовать уже третий год подряд. Для зарубежных гостей Волга — это великая русская река, которую они называют «Русским Босфором», приравнивая заплыв к известному европейскому старту на открытой воде”, — сообщил директор заплыва Stada Volga Swim Александр Базанов.
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